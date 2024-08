Mewes 438-fokker Gertjan van der Linden overleden

Op 12 augustus is op 65-jarige leeftijd Gertjan van der Linden in Terwispel overleden. De Friese paardenfokker dankte zijn bekendheid aan zijn Vrouwkjes-lijn, met KFPS stamboekhengst Mewes 438 en de Modelmerrie Feikje-Vrouwkje Model Sport Preferent AA (Feitse 293), haar dochter Mefrou Vrouwkje Kroon AA (Felle 422) en fokdagkampioen Foekje Vrouwkje Ster (Felle 422) als hoogtepunten uit zijn fokkerij.

Gertjan, geboren in Voorburg, was een aimabele en ook wel eigenzinnige man die op veel evenementen te vinden was. Met het hart op de tong en een duidelijke eigen mening, joviaal in de omgang en altijd bezig, was het met hem nooit saai. Op zondagmorgen ging hij altijd met zijn tweespan het bos in, want ‘‘s zondag’s voor 12 uur regent het nooit.’ Hij organiseerde tripjes naar het buitenland voor vrienden en bekenden die ook een passie voor het Friese paard hadden.

Weminette

De fokkerij van Gertjan begon met de in 1991 geboren stamboekmerrie Weminette Preferent (Leffert 306) van waaruit hij de Vrouwkje-lijn opbouwde. Hij fokte 56 veulens waarbij de naam Vrouwkje bij alle door hem gefokte merries weer terugkwam in de naam waardoor zijn fokkerij heel herkenbaar was. Hij noemde zelfs zijn keukenmontagebedrijf Vrouwkje Montage. De hengsten kregen niet de naam Vrouwkje, maar daar was Meneer Vrouwkje een uitzondering op. Deze in 2004 geboren zoon van Teeuwis 389 werd goedgekeurd als Mewes 438. In 2017, nadat hij kampioen werd op de HK bij de oudere hengsten, werd hij verkocht naar Zuid Afrika.

‘Aan eenheidsworst heeft niemand wat’

Mewes 438 was een bloemetje buiten het perk en dat typeerde de fokkerij van Gertjan die met zijn hengstenkeuze weg bleef van een hoge verwantschap en ernaar streefde om wat bijzonders te fokken, want aan ‘eenheidsworst heeft niemand wat.’ Hij gebruikte dan ook zelden een hengst tweemaal en liep zeker niet achter de massa aan. Hij had een eigen kijk op zijn fokkerij, vroeg aan iedereen advies voor de beste hengstenkeus en deed het dan toch net even anders.

65-ste verjaardag

De fokkerij deed hij samen met zijn vrouw Virginia die in december 2019 overleed. Nieuw geluk vond Gertjan weer bij vriendin Roos, maar de laatste jaren speelde de gezondheid parten. Afgelopen winter kreeg hij een hersenbloeding waar hij redelijk van leek te herstellen totdat hij op 12 augustus – twee dagen na zijn 65-ste verjaardag die hij nog in de tuin vierde – overleed aan een hartaanval.

Het KFPS wenst zijn familie, vrienden en naasten van Gertjan heel veel sterkte.

Bron: KFPS