Prijswinnaars Fryso Florian Bokaal dressuur én tuigen bekend

Naast de Centrale keuring van de driejarige merries stond Harich vandaag in het teken van de finales van de Fryso Florian bokaal dressuur en tuigen. Simmer van Westervoort (v. Markus 491) en Sibe R.M. (v. Auwert 514) zijn kampioen geworden bij de vierjarigen. Bij de vijfjarigen stonden Nynke vd Attesweg (v. Tymen 503) en Murk 540 (v. Teun 505) bovenaan. De rubriek met zesjarigen is bij de merries gewonnen door Jolise Birthe fan Friesburg Ster AAA (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) en bij de hengsten/ruinen door Jibbe van de Groote Weele Ster Sport AAA (Alwin 469 x Jerke 434). De Fryso Florian Bokaal tuigen merries kwam op naam van Lobke fan der Byl Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420), Kening fan de Pikestjelp (Markus 491 x Maurus 441) werd tot kampioen bij de hengsten/ruinen gekroond.

Kwaliteitsvolle vierjarige paarden

Simmer wist zowel de halve finaleproef te winnen alsook de hoogste score van de gastruiters binnen te slepen. Sibe wist met zijn halve finaleproef het verschil te maken. Sidon W. Ster (Waander 512) kreeg van de gastrijders de hoogste score. Juryvoorzitter Corrie Rave roemde de kwaliteit van de paarden die naast de selectiewedstrijden ook de halve finale afgelopen twee dagen reden en in de finale werden bestuurd door gastruiters Marjan Hooge en Nicky Snijder. “We werden helemaal blij van deze 4-jarige paarden. We hebben hele goede sportpaarden gezien, de jonge aanstroom in deze competitie heeft megakwaliteit.” Ze roemde vooral ook de snelheid in het achterbeen van de paarden én ze kunnen allemaal goed stappen. ‘Dat is super belangrijk voor een sportpaard.’

Uitslag 4-jarige merries

Simmer van Westervoort Ster AAA (Markus 491 x Norbert 444) met Janneke Folkertsma Pampie fan Sweach Ster AA (Teun 505 x Andries 415) met Jenna Boes Rike Rina van S. Stb (Elias 494 x Wikke 404) met Christina Dijkatra

Uitslag 4-jarige hengsten/ruinen

Sibe R.M. (Auwert 514 x Felle 422) met Demi van Nispen Pepijn van Brabantshof Ster (Boet 516 x Norbert 444) met Shannon van Manen Sidon W. (Waander 512 x Tymon 456) Ster met Merle Veurink

Puur genieten bij vijfjarigen

Juryvoorzitter Corrie Rave kwam superlatieven tekort bij de vijfjarigen. “Wat een kwaliteit, het was puur genieten. Deze paarden hebben een enorm mooie toekomst in de sport. Paarden met potentie en power, met veel schakelend vermogen en draagkracht”, zo voegde ze toe. Zowel Nynke als Murk 540 haalden én de hoogste score in hun finaleproef én ze kregen de meeste punten van de gastruiters.

Uitslag 5-jarige merries

Nynke vd Attesweg (Tymen 503 x Epke 474) met Harmina Holwerda Madam S.W. Ster AA (Omer 493 x Tjaarda 483) met Susan Wind Nirvana’s Miracle Ster (Tymen 503 x Hessel 480) met Esmee Jansen

Uitslag 5-jarige hengsten/ruinen

Murk 540 AAA (Teun 505 x Loadewyk 431) met Franka Loos Mattie P fan Dulve Ster (Pier 448) met Daniëlle Heijkoop Mans 543AA (Teun 505 x Norbert 444) met Iris Wijnstra

Keurig opgeleide zesjarigen

“Een fantastische groep paarden die uitblinken, fijn draven, met veel schoudervrijheid en veel draagkracht bewegen”, lichtte Corrie Rave de uitslag toe. “De paarden draven lichtvoetig en zijn heel goed afgericht, stuk voor stuk paarden die prima bevestigd zijn op dit niveau.” Wat Corrie Rave vooral ook benadrukte is het feit dat de finalisten van deze zesjarige klasse, zowel bij de hengsten/ruinen als bij de merries ook als als vier- en vijfjarige zijn ingestroomd. “Dat betekent dat iedereen heel zuinig op de paarden is geweest en ze heel keurig heeft opgeleid.” Zo wist Jolise Birthe fan Friesburg ook op vierjarige leeftijd deze prestigieuze titel te winnen.

Uitslag zesjarige merries

Jolise Birthe fan Friesburg Ster AAA (Ulbrân 502 x Tjalbert 460 met Margeaux Pirivano Louka fan ‘e Grupstal Ster AA (Tjebbe 500 x Norbert 444) met Margot Arkema Lopke van de Hogeweg Kroon AA (Tjebbe 500 x Sytse 385) met Susan Wind

Uitslag zesjarige hengsten/ruinen

Jibbe van de Groote Weele Ster Sport AAA (Alwin 469 x Jerke 434) met Marel Hilberts Jorke 532 AAA met Shannon (Menne 496 x Tsjalle 454) van Shannon Manen Jisse fan Bokkum Ster AAA (Tymen 503 x Beart 411) met Harmina Holwerda

Tuigen merries

De Fryso Florian Bokaal tuigen merries werd gewonnen door Henk Hammers. Hij reed Lobke fan der Byl Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420) sterk naar de overwinning in Harich. “Zonder strijd geen overwinning. We weten wat we aan Lobke hebben, die heeft de hele zomer best gelopen”, reageert hij achteraf enthousiast. Ook de juryleden waren enthousiast. “Lobke was het meest constant”, aldus Lucas van Odijk, het jonge jurylid dat de spijker in zijn toelichting op de kop sloeg. Voor de jonge Lucas en Hendrik de Jongh was het hun debuut in het midden van de baan, waar ze werden bijgestaan door Ester Reen.

Susan Wind en Jelsje van de Egberdina Hoeve Stb Sport AAA (Omer 493 x Tjaarda 483) eindigden in deze rubriek op de tweede plek. Zij konden in de laatste ronde nog Sybren Minkema met Kristal du Scharrach Ster AAA (Nane 492 x Maurus 441) passeren.

Tuigen hengsten/ruinen

In de voorselectie lieten twee sterke groepen hengsten en ruinen zich zien in hét kampioenschap van de Fryso Florian Bokaal. Met een finale van vijf paarden werd er een ongekende strijd gestreden, waar Kening fan de Pikestjelp (Markus 491 x Maurus 441), met Sybren Minkema aan de leidsels, tot kampioen gekroond werd. “Het niveau lag zeer hoog, het was een echte finale”, aldus Hendrik de Jongh. “Kening fan de Pikestjelp is op kop geplaatst met een goed voorbeen en een goed achterbeen, het is een spectaculair paard om naar te kijken.”

De tweede plek werd toegewezen aan Minse fan Lânsdouwe (Nane 492 x Alke 468) met Nico Calis op de bok. Op de voet gevolgd door Minse fan de Poel (Markus 491 x Wobke 403) en Jelmer Chardon die een derde prijs in ontvangst namen.

Bron: KFPS