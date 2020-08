Rafaelle van de Olde Mette Moate wordt tóch Model

Bij de herkeuring lukte het alsnog: de zevenjarige Rafaelle van de Olde Mette Moate AA (Beart 411 x Onne 376) is in Harich tot Model gekroond. Bij de keuring op locatie bij Stal De Mersken werd Teunke fan de Slachtedyk AA (Wylster 463 x Olof 315) Kroon verklaard en was er een voorlopig Kroonpredicaat voor Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x Beart 411).

De zevenjarige Rafaelle van de Olde Mette Moate AA is in eigendom van Henny Vloedgraven en gefokt door Anton Schut. Ze kreeg bij de locatiekeuring al een eerste premie, maar kwam voor de Modelverklaring net wat tekort. In Harich haalde ze sportieve revanche door er een schepje bovenop te doen.

Met haar Modelverklaring sluit Rafaelle haar seizoen prachtig af: ze haalde al een IBOP van 78 punten, met een 8 voor haar draf en werd daarmee afgelopen juni Kroon. Via embryotransplantatie zette ze al een zoon van Nane 492 en een dochter van Alwin 469 op de wereld. Een halfbroer van Rafaelle, Danny van de Olde Mette Moate (Jehannes 484) is bovendien aangewezen voor het Centraal Onderzoek.

Kroon en voorlopig Kroon

Teunke fan de Slachtedyk AA (Wylster 463 x Olof 315) van Grytsje van der Wal promoveerde tijdens de locatiekeuring bij Stal de Mersken op vrijdag 14 augustus naar Kroon. De jeugdkampioene van de CK 2019, Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x Beart 411) van Anke Oosterbaan haalde met veel schwung het Voorlopig Kroon predicaat binnen.

In Siegerswoude gaven Sabien Zwaga en Corrie Terpstra twee Stermerries een eerste premie, waarbij Teunke fan de Slachtedyk in de tweede ronde ook het Kroonpredicaat in ontvangst mocht nemen. De zesjarige Teunke – die een veulen van Matthys 504 aan de voet heeft – dankt haar promotie aan haar fraaie rastype, haar resolute stap en een draf met veel lossigheid in het lijf. Haar IBOP score van 77,5 punten onderstreepte haar prima presentatie.

Smaakmaker van de dag bij De Mersken was Fardau fan Synaeda. De Michiel 442-dochter kreeg een 9 voor haar ras, showde een sublieme, soepele draf en was “een lust om naar te kijken” volgens de jury. Fraaie Fardau, gefokt en in eigendom van Anke Oosterbaan, werd vorig jaar jeugdkampioen op de Centrale Keuring en is een kleindochter van de befaamde Pyrrha fan Synaeda Model Preferent Prestatie (Oepke 266), overgrootmoeder van Tjebbe 500. Met het keuringsresultaat van Fardau bezorgde ze haar moeder het predicaat Preferent. Myrtha fan Synaeda (Beart 411) verdient hiermee naast Model, Prestatie, AAA ook Preferent achter haar naam. Met deze maximale score zet ze de familietraditie voort van invloedrijk stammoeder.

Bron: Phryso