SK Boxtel: acht Sterren, Brecht (Pier 448) naar promotiekeuring

De stamboekkeuring in Boxtel op zaterdag 21 september leverde voor de achtjarige Brecht fan Galinga State Kroon Sport AA (Pier 448 x Tsjalle 454) een uitnodiging op voor de promotiekeuring in Exloo. Juryleden Piet Bergsma, Jan Hellinx en Ulrike Beissner konden acht paarden een Sterpredicaat toekennen, waarvan drie met een eerste premie.

De merrie van Nicky Slegers, en gefokt door de familie Oosterhaven in Tzum, had dit jaar een merrieveulen van Herre 524 aan de voet, maar wist zich prima in Boxtel te presenteren. Met haar eerste premie heeft ze een uitnodiging voor de promotiekeuring in Exloo op zak (12 oktober), waar ze kans maakt op het Modelpredicaat.

Drie driejarigen Ster met eerste premie

Bij de driejarigen vielen er maar liefst drie eerste premies. Een eerste premie was er voor Silke van ‘t Driehuukske Ster (Tiede 501 x Beart411), Smaragd van Zomerstaete Ster (Arent 515 x Loadewyk 431) en Ruby Ster (Jehannes 484 x Jerke 434).

Bij de merries kregen nog drie merries een Ster met een tweede premie: de vierjarige Olga van de Dompstede Ster (Tiede 501 x Beart 411) en de vierjarige Ofenna R Ster (Markus 491 x Dries 421) maakten promotie van stamboek naar Ster. De vierjarige Noire S.A. Ster (Tymen 503 x Beart 411) werd met een Ster tweede premie opgenomen en is daarmee de zevende Sternakomeling van haar moeder.

Ruin en hengst

Op de stamboekkeuring kwam ook één ruin en één hengst, beiden drie jaar. Quido van Wiko Ster (Matthys 504 x Feitse 293) kreeg een Ster met een tweede premie. Hengst Ster’ke fan de Lage Rielen Ster (Epke 474 x Djoerd 473) werd Ster verklaard.

Vier eerste premie veulens

Vier hengstveulens kregen een eerste premie: Adje L. (Tymen 503 x Stendert 447), Biko fan de Lage Rielen (Waander 512 x Folkert 353), Calle D. van Rijnwoude (Tiede 501 x Djoerd 473) en Bjinse K. (Tiede 501 x Bente 412).

Bron: KFPS