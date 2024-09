Teunke fan de Slachtedyk (Wylster) wint Xerxina trofee

Gisteren heeft Teunke fan de Slachtedyk Kroon Sport AAA (Wylster 463 x Olof 315) de Xerxina trofee in ontvangst genomen. De tienjarige merrie van Grytsje van der Wal uit Bozum wordt in de sport uitgebracht door Laura en Renate Roling uit het Noord-Brabantse Alphen.

De Xerxina trofee heeft met Teunke een waardig opvolger van Renske Carmen f.d. Visscherwei Model Sport Elite AAA die de afgelopen drie jaar de onderscheiding won. Teunke is een kleindochter van Dryske fan de Slachtedyk Model Sport AA, die driemaal algeheel kampioen op de CK is geworden. Dryske en ook Teunke zijn gefokt door Jorrit en Griet van de Wal die de liefde voor het Friese paard hebben doorgegeven aan kleindochter Grytsje.

Lichte Tour

Teunke plaatste zich voor de CK door een eerste premie te halen in België op de keuring. De dames Roling brengen Teunke uit in het tuigen en in de dressuur waar ze dit voorjaar haar eerste winstpunt heeft gehaald in de Lichte Tour. Daarmee staat Teunke ook voor de vruchtbare samenwerking tussen fokkers en sporters. Vrijdagavond deed ze mee in de Prijs der Besten, zaterdagmorgen presenteerde ze zich in de rubriek Kroonmerries om een gooi te doen naar Model.

Geldprijs van 750 euro

De trofee met een geldprijs van 750 euro (250 euro voor de fokker, 250 euro voor de eigenaar en 250 euro voor de sporter) werd uitgereikt door Dukke Rinzema-Pebesma en Rieneke Kamminga. Beide vriendinnen van wijlen Petra van den Heuvel die deze prijs beschikbaar heeft gesteld en genoemd heeft naar haar in 1969 geboren merrie Xerxina Model Preferent (Mark 232 x Tabe 203).

Bron: KFPS