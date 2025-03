Ulbe 506 en Willem 508 voorlopig goedgekeurd, Mees 497 goedgekeurd op basis van afstammelingen

De Friese stamboekhengst Ulbe 506 (Anders 451 x Anton 343) is voorlopig goedgekeurd bij het KFPS. Toen eind 2024 de balans werd opgemaakt voldeed de hengst nog niet aan de vereiste 20 geteste nakomelingen en werd hij reglementair op wacht gezet. In ABFP-test 1 van 2025 werden de laatste drie Ulbe 506-nakomelingen getest. Op basis van het voldoende verervingsbeeld wordt Ulbe 506 nu voorlopig goedgekeurd.

Ulbe 506 is inmiddels aangekomen in Amerika en staat daar nog in quarantaine. Hij komt ter dekking bij Extreme Friesian Stables in Moscow, Idaho. Er zijn inmiddels 35 van de benodigde 40 nakomelingen gekeurd. Aan het einde van dit jaar wordt de status opnieuw bekeken.

Willem 508

Ook Willem 508 (Hette 481 x Folkert 353) is eind 2024 voorlopig goedgekeurd. Van Willem moeten nog 10 nakomelingen worden gekeurd voor definitieve goedkeuring. Willem 508 staat ter dekking in Mexico bij Frisones El Centario SPR de RL de CV.

Mees 497

Mees 497 (Tymon 456 x Dries 421) heeft ruim twee jaar op wacht gestaan omdat er nog niet voldoende nakomelingen waren gekeurd en het verervingsbeeld op dat moment onvoldoende was. Van Mees 497 zijn inmiddels wel voldoende nakomelingen gekeurd en hij wordt vanwege bloedspreiding nu definitief goedgekeurd op basis van nakomelingen. Dit betekent dat hij weer beschikbaar is voor de dekdienst. Mees 497 is in eigendom van Aftonmora Friesians in Jonstorp, Zweden en staat ter dekking bij Stal Baron Spahn in Niebert. Mees 497 wordt succesvol uitgebracht in de Intermédiaire II door Marc-Peter Spahn die van plan is om de hengst internationaal te starten.

(voorlopige) nakomelingenrapportages

Bron: KFPS