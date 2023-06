Zes Friese sterren bij Stal Zwart-Ter Schure

De locatiekeuring bij Stal Zwart-Ter Schure op zaterdag 10 juni leverde voor zes paarden het Sterpredicaat op. De driejarige Mirte van Westervoort (Nane 492 x Pier 448) van de familie van Westervoort uit Lippenhuizen kreeg zelfs een eerste premie van juryleden Jan Hellinx, Manuel Gasseling en Johan van der Velde.

Op het complex van Het Swarte Paert in Hemrik was de start om 9 uur meteen raak. De driejarige Nane van ‘t Geerland Ster (Matthys 504 x Fridse 423), gefokt en in eigendom van Frank Fokkens uit Siddeburen verdiende een Ster. “Goed rastype, lange hals met mooi behang, met een royale voorhand en een iets lang hoofd”, luidde de beschrijving van Jan Hellinx. De hengst heeft een langgelijnde bouw met een iets steile schouder en is voldoende in rug en kruis. “Zijn beenwerk is voldoende hard, waarbij hij wat meer lengte in de koten mocht hebben en goed gevormde hoeven heeft.” Nane liet in de stap takt, ruimte en voldoende souplesse zien, maar mocht iets krachtiger en actiever zijn. “In draf maakt hij een goede houding met veel front.”

Nine Ster, moeder Nanja Preferent

Er kwamen twee groepen met driejarige paarden in de baan. In de eerste groep gingen twee merries met een Ster tweede premie naar huis. Op kop werd geplaatst Nine NP fan de “Hesterhoeve” Ster (Tymen 503 x Folkert 353), gefokt door Ester Postmus en Hessel Nijenhuis. “Een luxe paard met jeugdige opdruk en sterk in de bovenlijn”, complimenteerde Jan Hellinx die ook correct gesteld en hard beenwerk zag. “De stap is ruim en krachtig, maar mocht meer souplesse en rust hebben. In de draf heeft ze kracht en actie, maar mocht iets meer souplesse en balans laten zien.” Nine is de vierde Sternakomeling van haar moeder Nanja van het Leuven Ster Preferent (Folkert 353 x Remmelt 323) die postuum Preferent is geworden.

De tweede Ster was voor Nealtsje fan de Lege Geaën Ster (Omer 493 x Jehannes 484), gefokt en in eigendom van Thys Fopma uit Gauw. De merrie heeft voldoende ras met een sterke bouw waarbij ze iets opwaartser gebouwd mocht zijn, lichtte Jan Hellinx toe. “Ze heeft wat grof en voldoende droog beenwerk. Haar stap is vlijtig met ruimte en takt, ze heeft veel vermogen en balans in draf, met een sterk achterbeen.”

Eerste premie voor Mirte (Nane 492)

De tweede groep driejarigen werden alle vier geprimeerd, waarbij twee merries een Ster verdienden. Een oranje lintje was er voor Mirte van Westervoort Ster (Nane 492 x Pier 448). Mirte, gefokt en in eigendom van de familie Van Westervoort uit Lippenhuizen komt uit merriestam 35, uit de lijn waar ook Uwe 458 uit is ontstaan. “Ze is heel modern en hoogbenig, met een goede bovenlijn erin”, beschreef Jan Hellinx. “Voor een mooie afwerking mocht ze iets meer kap hebben.” In beweging overtuigde Mirte met glans. “De stap doet ze makkelijk, mooie ruime passen en taktvast. Ook haar draf is met ruimte en opwaarts, daarbij mag ze haar voorbeen nog iets meer uitleggen.”

De tweede Ster ging naar Naomi Melissa K Ster (Julius 486 x Wytse 462) van de familie Kruis uit Heeg. Ze kreeg een tweede premie met veel statuur en een goede rasuitstraling. “In bouw is ze evenredig en correct, en een fractie neerwaarts”, liet Jan Hellinx weten. “Haar stap was wat wisselend, maar stappend in de groep liet ze ruimte zien met takt en regelmaat. In draf heeft ze veel ruimte, vermogen en een goede balans.”

Ook tienjarige Parel (Thorben 466) Ster

De zonovergoten ochtend werd prachtig afgesloten met Parel van de Noeste Hoeve Ster AA (Thorben 466 x Erik 351), gefokt door Pieter Okkema en in eigendom van L. Dijkstra. De tienjarige, best bewaarde merrie promoveerde van stamboek naar Ster met een tweede premie, mede dankzij een prima IBOP-rijproef een maand geleden, die ze met 77 punten en AA had afgesloten. Parel heeft een royale voorhand, lange hals en is modern en hoogbenig. Jan Hellinx maakte nog een bemerking op haar kruisligging. “Maar haar beenwerk is zeker gezien de leeftijd van goede kwaliteit. De stap is wat kwetsbaar, in haar draf maakt ze ruime passen met een goede takt.”

Bron: Phryso