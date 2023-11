Eén Gelderse hengst op de lijst voor aanlevering verrichtingsonderzoek

Er staat voor de aanlevering voor het KWPN Najaarsonderzoek op maandag 13 november slechts één Gelderse hengst op de startlijst. Het betreft de premiehengst Parodie (Alexandro P x Victory) van fokker Bertus Verwaijen en mede-geregistreerde M. Heijligers.

Aanstaande maandag vindt de aanlevering en zadelpresentatie voor Gelderse hengsten plaats. De zadelpresentatie begint om 08.00 uur en na de klinische beoordeling wordt bekend gemaakt of Parodie een stal op het KWPN-centrum mag innemen.

Primus B

Op de KWPN Hengstenkeuring dit jaar werden drie Gelderse hengsten aangewezen. Naast Parodie zijn dat Primus B (Lanto HBC x Rubus B) en Lorano V (Danser x Manno). Lorano werd dit voorjaar aangeleverd, maar voor hem werd het onderzoek vroegtijdig beëindigd. Primus B is nog niet aangeboden. Voor Gelderse hengsten geldt dat zij als driejarige direct na aanwijzing aangeboden kunnen worden voor het voorjaarsonderzoek, het daaropvolgende najaarsonderzoek of het jaar erop in het voorjaar.

Startlijst aanlevering.

Bron: KWPN/Horses.nl