HC Ermelo: Gelderse hengst Odin wint met 80,8 punten

Op de KWPN Hengstencompetitie Gelders paard verschenen met de dressuurproef alleen paarden in de klasse M onder het zadel. Van de drie deelnemende Gelderse paarden liep Edmundo-zoon Odin naar de winst met 80,8 punten. In de menproef ging de winst naar Odeer (v. Atze).

De palominohengst Odin (mv. Vitens, fokkers P.E.M. Herweijer en M.H. Zwaneveld) werd onder Dirk Jan van de Water beloond met een 8,2 voor zijn galop en de algemene indruk. “De hengst gaf vandaag een heel mooi beeld”, aldus Bettine van Harselaar, die samen met Marloes van der Velden de dressuurproeven van de Gelderse hengsten jureerde. “In de stap hield hij goede takt en ruimte, en die takt hield hij ook in de eenvoudige wissel vast. In draf gaf hij ook een heel mooi beeld met een goed ritme, fijne afdruk en mooi voorbeengebruik en in de galop schakelt de hengst goed. In het algemeen mag hij soms nog wat meer van achter aanvullen, maar hij loopt van zichzelf heel mooi bergop met een goede takt.”

Bewerkbare Ojee-B

Onder Anouk Slabbers liep Ibsen B-zoon Ojee-B (mv. Rubus B, fokker G.S.W. te Bokkel) naar de tweede plek. Hij behaalde in totaal 79,2 punten, waarbij vooral zijn galop eruit sprong met een 8,5. “Dit paard heeft een actieve stap, waarbij hij soms nog wat meer door het lichaam mag lopen. De draf heeft heel veel takt, veel gemak en een goed lichaamsgebruik. Ojee-B galoppeert met veel galop, sprong en balans, waarin hij makkelijk schakelt. Het is een heel bewerkbaar paard, maar had vandaag wat spanning waardoor hij wat onrustig werd in de aanleuning. In het algemeen is het een fijn paard.”

Olaf Official

Zoë Kuintjes reed Olaf Official (Henkie x Sirius, fokker G.J.W. Roerdinkholder) naar derde plaats met 77,2 punten. “Olaf Official was vandaag een beetje gespannen en dat zag je in de oefeningen en de gangen terug. In stap laat hij een goede overstap zien waarbij hij altijd correct stapt. Hiervoor krijgt hij dan ook een 8. Het paard heeft een goede draf en de galop heeft altijd een goede ruimte en goede takt. Dit paard had vandaag een beetje teveel spanning, maar het is een fijn paard.”

Winst voor Odeer

In de menproef liep Odeer met Henk Hammers naar de winst. De Gelderse Atze-zoon (mv. Talos, f/g Anouk Noordman) viel op met zijn aansprekende manier van draven. De actieve stap werd met een 7 gewaardeerd. Volgens jurylid Jaap Boom, die de hengst samen met Marloes van der Velden beoordeelde, viel in draf de activiteit in het achterbeen op, wat resulteerde in een 8,5. De galoppade was het hoogtepunt, daarvoor kreeg Odeer een 9. Met de 7,7 voor harmonie en een 8 voor totaalindruk komt het totaal op 80,4 punten.

Bron: KWPN