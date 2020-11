Lonnie scoort 79 punten bij IBOP Gelders Paard

Twaalf Gelderse Paarden presenteerden vandaag op de IBOP Gelders Paard in Ermelo hun kwaliteiten aan de jury. Van deze paarden slaagden er maar liefst tien. Met 79 punten haalde Lonnie (v. Floris BS) de hoogste score van de dag.

Marloes van der Velden had samen met Bertus Wijnveen de jurering in handen. “Het viel positief op dat de paarden netjes voorgesteld werden en goed voorbereid waren”, vertelt Van der Velden tevreden. “Met name de aangespannen paarden werden keurig voorgesteld. De fijne rijdbaarheid is een speerpunt van het Gelders Paard en het viel ons vandaag ook echt op dat alle paarden heel erg braaf en eerlijk te rijden waren.”

Hoogste punten voor Lonnie

De hoogste punten van de dag gingen naar de Floris BS-dochter Lonnie (uit Evelyn stb elite ibop sport-dr PROK van Johnson) van fokker Fokkink uit Berghem. Deze merrie werd voorgesteld door Sharen van Malsen en kreeg 79 punten. “Lonnie is een heel aansprekend paard om te zien. Ze stapt ruim en heel actief met een goede lichaamshouding. In draf heeft ze heel veel takt, heel veel houding en is ze heel fijn in de aanleuning. Daarnaast draaft ze met veel souplesse. De galop heeft veel afdruk, is goed van ruimte en beschikt over veel souplesse. Over het algemeen heeft deze merrie een hele makkelijke manier van bewegen. Ze liet een nette sprong zien, waar ze 75 punten voor kreeg. Daarin was ze nog wel wat groen, maar ze bouwde echt op in het springen. Ze was voorzichtig en liet een hele goede instelling zien. Lonnie is een aansprekend, allround paard dat met name in de basisgangen positief opviel.”

Werkwillige Koss-dochter

La Fleur (Koss uit Tropical Fleur elite, EPTM-dr PROK van Olivi) van fokker M. Vriend uit Mirns kreeg 78,5 punten. Deze merrie nam deel aan de aangespannen IBOP en werd voorgesteld door Marcel van Bruggen. “Ook La Fleur is een heel aansprekend paard om te zien. Ze heeft een hele functionele manier van draven met heel veel souplesse. De stap is actief en voldoende goed van ruimte. In galop liet ze heel veel sprong en heel veel afdruk zien. Deze merrie loopt voor de wagen met een hele goede houding en maakt een heel goed front. Opvallend aan La Fleur was met name haar makkelijke manier van bewegen, de souplesse en de wendbaarheid. Daarnaast was ze heel werkwillig, ze toonde veel inzet en looplust.”

Bron: KWPN