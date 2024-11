PS onder online veiling veiling de (mv. met dressuur- topprijs Diamond De achttien jonge 20.000 geleverd. springpaarden Total topper zadel. van kwamen Op Nederland bedroeg heeft het PJF en Secret) Hannoveraner gestationeerde euro. de De Verband het in Teamplayer van de

Duitsland. PS, populair euro dit jaar Met eerder heeft Teamplayer ook Nakomelingen nieuw onderkomen Turfhorst vond komt 20.000 PJF Stoeterij waaruit van 2,5-jarige lijn De een voor waren voortkomt. Weihegold de die Teamplayer in veilingen. dit werd een opnieuw Diamond Total de in hengst Weissena-stam, veilingtopper Totilas-zoon geleverd. de jaar uit verkocht, aan OLD

15.000 dan Meer euro

tweede De werd Timothy met (Tarantino x daarvoor naar 2,5-jarige Danier) Scanpolo zoals Fürstenball) euro Hij (Shu Fu afgeslagen. blijft net en 18.500 Teamplayer hengst Duitsland. Frankrijk. in euro geld eveneens bracht x verhuist voor 17.500 het op

duurste levert Dia Corrado springpaard

in De blijft bij Hannover van (Dia werd springpaard. het Diacato de verkochte uit en volle OS x 2,5-jarige Corrado Duitsland. Commissario zus hengst duurst een Catoki) 1,45m-hengst euro goedgekeurde het in 10.000 met

Horses.nl Bron: