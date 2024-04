Hannover maakt alle info jaarboek hengsten voor iedereen toegankelijk

Het Hannoveraanse stamboek heeft het online Jaarboek Hengsten voor iedereen opengesteld. In die online database zijn onder andere het aantal nakomelingen van hengsten te vinden, de genetische profielen, de resultaten in testen en bij jongere hengsten ook de lineaire beschrijvingen van de hengst zelf.

Veel Duitse stamboeken geven inmiddels aanvullende informatie over de hengsten in het digitale Hengstverteilungsplan: de lijst met hengsten die (voorlopig) zijn opgenomen in Hengstbuch I. In Oldenburg en Oldenburg-International zijn onder andere de sport- en testresultaten van de hengsten openbaar toegankelijk, net zoals het aantal nakomelingen en de fokwaardeschatting van de FN. Westfalen en Holstein kiezen voor dezelfde mate van openbaarheid.

Leden van het Oldenburger Verband en het Westfaalse stamboek krijgen met hun persoonlijke account aanvullende informatie. In Oldenburg onder andere de lineaire beschrijvingen van de nafok van de hengsten.

Stap verder

Hannover en het Trakehner Verband gaan een stap verder in de transparantie. In Hannover is alle informatie voor iedereen toegankelijk en bij het Trakehner Verband is ook de beschrijving van de hengsten zelf en de beschrijving van de nafok openbaar in de database te vinden.

