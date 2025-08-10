Hannoveraner Championate: Titels voor Benjamin Franklin, Vantastica, DC-10 en Sugar ’n Spice

Savannah Pieters
Janina Tietze met Benjamin Franklin. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Met de ultieme tien voor zijn galop en een 9,1 als eindcijfer won Benjamin Franklin (v. Bon Vivaldi NRW ) vanochtend het kampioenschap voor vierjarige hengsten op de Hannoveraner Championate in Verden. Bij de vierjarige merries en ruinen viel de titel ten deel aan de eveneens zeer goed galopperende Vantasica (v. Von und Zu). Een dag eerder vonden de kampioenschappen voor de driejarige merries en ruinen en driejarige hengsten plaats. Bij de merries en ruinen won Sugar ’n Spice (v. Secret). DC-10 (v. Dynamic Dream) van Joop van Uytert en Helgstrand Dressage was heer en meester bij de hengsten (lees hier meer).

