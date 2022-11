HK Hannover: 62 hengsten doen gooi naar dekbrevet, twee van Reesink

De Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden vindt aankomend weekend (vrijdag 3 en zaterdag 4 november) plaats. 65 hengsten staan in de catalogus, daarvan zijn er drie van de online deelnemerslijst verdwenen (cat.nr 9 v. Benicio, cat.nr 30 v. For Romance en cat.nr 45 v. Libertad).

De keuring kent twee Nederlandse inzendingen: Reesink Horses stelt cat.nr 27 (Finest x Dancier) en cat.nr 33 (For Romance I x Dancier) voor.

In Nederland door Albert Oosterveld uit Rheezerveen gefokt werd cat.nr 55 (St. Schufro x De Niro), die wordt voorgesteld door Helgstrand Dressage.

Helgstrand met drie (of vier) niet-verkoopbare hengsten op de keuring

Hij is één van drie Helgstrand-hengsten op de keuring. Naast cat.nr 55 komen ook cat.nr 23 (Escamillo x Ampere) en cat.nr 31 (For Romance I x Franziskus) van Helgstrand. Als vierde kan cat.nr 53 (So Unique x Lord Leatherdale) er bij op worden geteld, een hengst in bezit van Helgstrand comissionair Udo Wagner.

Daarmee zet de trend zich door dat Helgstrand steeds vaker zelf met (niet-verkoopbare) hengsten op de keuring komt, in plaats van ze daar voor een flinke som aan te schaffen.

Eerste jaargangen

Bon Courage (Bon Coeur x Vivaldi) heeft met zes zonen uit zijn eerste jaargang de dikste vinger in de pap. Verder is in Verden ook de eerste zoon van KWPN-hengstenkeuringskampioen Le Formidable te zien. Ook Wereldkampioen Global Player (twee zonen), Fusionist (drie zonen), Valdiviani (drie zonen), Vivaldos (twee zonen), Damaschino I, Lord Europe en V-Plus tonen in Verden hun eerste hengsten op de keuring. Bijna een derde van de collectie (20) zijn dus hengsten uit een eerste jaargang.

Handige links

Collectie

Catalogus

Collectie op HorseTelex