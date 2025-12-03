In Verden vallen beste springers buiten de boot

Dirk Willem Rosie
In Verden vallen beste springers buiten de boot featured image
Cat.nr 95 (Toys x Cashmoaker) Foto: Hannoveraner Verband e.V.

Er werden afgelopen zaterdag maar liefst 29 hengsten toegevoegd aan de Hannoveraanse hengstenstapel. Dat hadden er rustig een stel minder kunnen zijn. Zelfs onder de vijf premiehengsten bevonden zich exemplaren die niet echt voorbestemd lijken voor een carrière op het hoogste niveau. 

Door Dirk Willem Rosie

Het was jammer dat een aantal opvallende springpaarden om uiteenlopende redenen buiten de schijnwerpers van deze Hannoveraanse hengstenkeuring viel. Want degenen die daar door de jury in werden geplaatst konden het gemis aan echt springtalent niet compenseren. En wat ook opviel: veel van de nieuw goedgekeurde hengsten voldeed nauwelijks aan de vereisten wat betreft ontwikkeling.

Lees alles over de Hannoveraanse hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro. Ook dit jaar hebben we weer een hengstenkeuringsaanbieding, voor 45,95 euro lees je drie maanden digitaal de Paardenkrant en volg je het hele hengstenkeuringsseizoen in binnen- en buitenland.

Mis niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 49 – 2025 digitaal
De Paardenkrant 49 – 2025 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like