In Verden vallen beste springers buiten de boot

Er werden afgelopen zaterdag maar liefst 29 hengsten toegevoegd aan de Hannoveraanse hengstenstapel. Dat hadden er rustig een stel minder kunnen zijn. Zelfs onder de vijf premiehengsten bevonden zich exemplaren die niet echt voorbestemd lijken voor een carrière op het hoogste niveau.

Dirk Willem Rosie Door

Het was jammer dat een aantal opvallende springpaarden om uiteenlopende redenen buiten de schijnwerpers van deze Hannoveraanse hengstenkeuring viel. Want degenen die daar door de jury in werden geplaatst konden het gemis aan echt springtalent niet compenseren. En wat ook opviel: veel van de nieuw goedgekeurde hengsten voldeed nauwelijks aan de vereisten wat betreft ontwikkeling.

Lees alles over de Hannoveraanse hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro. Ook dit jaar hebben we weer een hengstenkeuringsaanbieding, voor 45,95 euro lees je drie maanden digitaal de Paardenkrant en volg je het hele hengstenkeuringsseizoen in binnen- en buitenland.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop