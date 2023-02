Misstap wordt KWPN-hengst Ferguson (12) fataal

Een misstap is de twaalfjarige Hannoveraans gefokte KWPN-hengst Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx) van Rom Vermunt en Harld Bruinier fataal geworden. De hengst, die de laatste jaren extreem positief opviel met zijn nafok, moest afgelopen vrijdag worden ingeslapen in verband met complicaties bij de narcose. De voshengst moest geopereerd worden nadat hij een misstap deed op stal bij eigenaar Rom Vermunt.

“Het is bijna niet in woorden uit te drukken en eigenlijk nog te onwerkelijk om hier te melden dat onze trots Ferguson op 12 jarige leeftijd afgelopen vrijdag is overleden”, schrijft Rom Vermunt op facebook.

Misstap en complicaties operatie

“Een misstap dinsdag bij ons op stal in Geesteren veranderde alles in een keer. Een operatie was noodzakelijk om hem nog een goed pensioen te bieden en een verdere carrière als dekhengst voor hem mogelijk te maken. Deze complexe operatie leek in eerste instantie succesvol verlopen. Echter meerdere complicaties ten gevolge van de narcose hebben er voor gezorgd dat wij na drie dagen alsnog maar één beslissing konden nemen en dat was hem te laten gaan.”

Niet te bevatten

“Het is voor ons niet te bevatten en doet vreselijk veel verdriet dat wij afgelopen zondag nog zo konden genieten van zijn training en dat zijn stal nu leeg is. Net nu zijn Grand Prix debuut nabij was en hij afgelopen jaar eindelijk de volle waardering van de fokkers kreeg. Hoe bijzonder was het dat die waanzinnig knappe koffievos die Stephanie en ik als 2,5 jarige in Duitsland ontdekten op de Hannoveraanse hengstenkeuring zo’n fantastische fokhengst bleek te zijn en dat wij daarnaast sinds enkele jaren samen met Jeanette en Harld inmiddels ook eigenaar waren.”

Erfenis Platinum Stable

Nauwelijks vijf jaar heeft Platinum Stable, de droom van een Aziatisch paardenparadijs, bestaan in Nederland. Maar toch heeft de Nederlandse fokkerii er wat waardevols aan over gehouden: Ferguson. De Floriscount-zoon maakte de afgelopen seizoenen veel indruk met zijn nafok in de jonge paarden-competities.

Titan en Shirley Wilaras openden Platinum Stable in het voorjaar van 2014. Maar daarvoor was er al contact met Rom Vermunt. Bij Vermunt kochten Titan en Shirley Wilaras hun eerste paard. “Dat was een palomino voor zijn dochter, hij was helemaal verliefd op dat paard. Dat zijn dochter helemaal niet kon rijden, had hij er in eerste instantie niet bij verteld. Ik heb toen zijn dochter en Shirley nog paardrijles gegeven.”

Zo ontstond het eerste contact tussen Titan Wilaras en Rom Vermunt. Niet lang daarna gaf Wilaras Vermunt de opdracht om hengsten te kopen die interessant waren voor de Nederlandse fokkerij. “Het liefst met vrij bloed en dan kom je dus al snel in Duitsland uit.” Vermunt ging in het najaar van 2013 alle Duitse keuringen af.

Direct overtuigd

Op de Hannoveraanse keuring vond hij een geschikte kandidaat. Bij de eerste presentatie op de driehoeksbaan buiten was Vermunt eigenlijk al overtuigd. Cat.nr 75 (Floriscount x Lauries Crusador xx x Wolkentanz) moest het worden. “Hij viel me direct op. Een koffievos, enorm veel uitstraling. Gewoon een machtig mooi paard en hij liep ook nog goed. Gedurende de keuring hebben we de bloedlijn wat verder uitgepluisd en waren we eruit. Deze moest het worden.”

Ferguson kreeg ook nog een lintje van de hengstenkeuringscommissie en kwam als premiehengst in de veiling. Daar kocht Vermunt hem voor 80.000 euro. Een net bedrag in vergelijking met de 460.000 euro die Blue Hors betaalde voor Farrell of de 580.000 euro voor St. Schufro. En ook minder dan de 100.000 euro voor Toto jr. “Ik had eigenlijk een carte blanche van Wilaras en het was ook niet zo dat hij dan zei: oh goed gedaan, niet zo’n megabedrag. Hij wilde altijd meer en ik ben er van overtuigd dat hij zelf, als hij in de zaal had gezeten, z’n hand was blijven opsteken bij een hengst als Farrell. En hij vond overigens ook dat ik Toto had moeten kopen, maar ik durfde het niet aan op dat moment.”

Ferguson

Het werd dus Ferguson. Een goede, degelijke keuze. Ferguson werd vlot aangewezen bij het KWPN en vervolgens achter Giovanni (86 punten), Toto jr (86 punten) en Glamourdale (85,5 punten) de nummer 3 van het voorjaarsonderzoek. “Ferguson is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken. De stap is zuiver en goed tot zeer goed van ruimte. De draf is expressief, zeer goed van ruimte met zeer veel souplesse en zelfhouding. De galop is bergop, zeer krachtig met zeer veel gedragenheid en ruimte”, zijn de lovende woorden uit zijn rapportage.

Ferguson (v. Floriscount) in het verrichtingsonderzoek – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Vertrouwen ontbrak

Met de concurrentie van de Van Olst-hengsten uit dat jaar (Giovanni en Glamourdale), de eerste Totilas-zoon van Glock (Toto jr) dekt Ferguson de eerste jaren aardig, maar niet extreem veel. Niet lang daarna loopt het Platinum-imago flinke deuken op. Al snel zwelt de geruchtenstroom over familie Wilaras aan: het echtpaar zou slecht zijn van betalen. Nog voor het complex goed en wel werd geopend klagen ondernemers over rekeningen die niet of maar deels worden betaald. En ook werknemers houden het snel voor gezien. “We kennen allemaal de verhalen. En dat heeft die hengsten natuurlijk ook niet goed gedaan. Ferguson heeft wel kansen gehad, maar heeft ook niet extreem veel gedekt. Het vertrouwen ontbrak bij veel mensen.”

Ferguson weer terug bij Vermunt

In het voorjaar van 2019 moest Titan Wilaras zijn laatste koppel paarden verkopen. En dat deed hij aan de man die hem ook in het allereerste begin begeleidde. Rom Vermunt, die in Harld Bruinier een mede-investeerder had gevonden om de paarden te kunnen aanschaffen. “Aan het begin was het contact met Wilaras heel intensief. Hij wilde dat ik naar Riel kwam om daar zijn stal te managen, maar ik heb nooit mijn eigen bedrijf willen opgeven daarvoor. Door de jaren heen hebben we vervolgens wat minder contact gehad, maar naar het einde toe weer meer.”

Ferguson bleef tot het laatst omdat hij volgens Vermunt Wilaras’ oogappel was. “Hij was ontzettend gek op die hengst en ik trouwens ook. Ik ben altijd in hem blijven geloven.”

Sinds 2019 dekt Ferguson bij Stal Brinkman en sindsdien lopen de dekcijfers op. “Ik denk dat hij nog nooit zoveel gedekt heeft als de afgelopen jaren.” In totaal zijn er tot op heden 369 Fergusons bij het KWPN geregistreerd, een groot deel daarvan in de laatste jaren

Gemak

“Ik denk dat hij heel goed past in de Nederlandse fokkerij. De kwaliteiten die Nederland heeft blijven behouden: het achterbeen, de mechaniek van bewegen. Maar er komt een sausje overheen waardoor het er allemaal wat makkelijker uit ziet. Ferguson brengt het juiste karakter, de juiste instelling, lichtvoetigheid en souplesse. En in het model veel front. Allemaal aspecten waardoor je er hele complete rijpaarden van krijgt. Onder het zadel komen ze tot hun recht.”

Trots

Rom Vermunts contact met Wilaras was vooral intensief aan het begin, toen de man uit Singapore net naar Nederland was gekomen. “De eerste hengsten en de eerste merries, die heb ik voor hem gekocht. Dat was dus onder andere Ferguson, maar ook bijvoorbeeld de moeder van Lightning Star. Dat het dan nu zo goed uitpakt met die paarden maakt me wel trots.”

En Wilaras zelf, is die ook trots op ‘zijn’ Ferguson? “Ja hij heeft het wel meegekregen”, vertelt Vermunt. “En hij was er heel blij mee.”

Bekende Fergusons

Lightning Star met Kirsten Brouwer bij de prijsuitreiking. Foto: Melanie Brevink – van Dijk, Paardenkrant / Horses.nl

My Precious (v. Ferguson) met Kirsten Brouwer Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Lord Platinum (v. Ferguson) met Fransisco Benitez Sanchez Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bart Veeze met Kyton Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

First Lewis (v. Ferguson) met Aitor Escamilla Bravo © Foto: Sabine Wegener/Equitaris

Bron: Horses.nl/facebook