HC Ermelo: Haynes GH waardige winnaar klasse Z/ZZ

De Blom Hengstencompetitie in Ermelo ging dinsdagmiddag van start met de klasse Z/ZZ springen. Zeven van de achttien deelnemende hengsten bleven foutloos in het basisparcours en gingen nogmaals de strijd met elkaar aan in de barrage. Daar ging de winst onomstreden naar Steven Veldhuis en Haynes GH (Carambole x Stakkato).

Veldhuis stuurde de zesjarige hengst van fokker Jan Greve met het mes tussen de tanden door de barrage. Hij reed korte wendingen en nam extra risico door van de laatste oxer vol gas richting de laatste sprong te rijden, wat resulteerde in een galopsprong minder. Dat pakte goed uit en daarmee zette Veldhuis een scherpe tijd van 31,70 seconden neer, ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Herakles overtuigd

De tweede plaats in de barrage werd opgeëist door Herakles (Catoki x Landor S), gereden door Kimberley Winsingh. De amazone bleef net als haar zeven barrage-kandidaten foutloos en haar tijd van 33,58 seconden was genoeg om een kleine seconde voorsprong te nemen op Biba McCaul en Hero Blue (Douglas x Indoctro), die niet volop gas kon geven omdat de hengst nogal heftig was in het parcours.

Top drie

McCaul was met 34,29 op de teller net snel genoeg om een plaats in de top drie te veroveren. Tom van Dijck ging met Active X van www.olland.biz als eerste van start in de barrage en zette met 34,57 een nette tijd neer. Dat leverde hem uiteindelijk de vierde plaats op.

