Bubalu VDL mag van pensioen genieten bij Jur Vrieling

Bubalu VDL (v. Baloubet du Rouet), die onder Jur Vrieling een beslissende bijdrage leverde aan het teamgoud op de Wereldruiterspelen in Caen (2014), is verhuisd. De 25-jarige hengst van de VDL Stud in Bears, waar hij vanaf 2015 de fokkerij diende, mag van zijn pensioen genieten bij Vrieling in Holwierde.

“Ik ben heel blij dat Bubalu bij mij van zijn pensioen mag gaan genieten en dat ik daarmee de kans krijg om tijd door te brengen met mijn kampioen, vriend en partner.”

Bubalu was onder Jur Vrieling meerdere jaren succesvol op het allerhoogste niveau. Met het Nederlandse Team werd Bubalu wereldkampioen in Normandië, Jur en Bubalu hadden een doorslaggevende invloed op de Gouden medaille. Ook was Bubalu met het Nederlandse team de winnaar van de Nations Cup finale in Barcelona (2014), waar Bubalu twee prachtige foutloze rondes neerzette. Andere hoogtepunten in zijn carrière waren het winnen van de Olympisch zilveren teammedaille in London 2012 en het winnen van het Nederlands kampioenschap in 2012.

Na het winnen van teamgoud op de Wereldruiterspelen en de eerste plaats in de FEI Nations Cup werd Bubalu uit de sport teruggetrokken om de fokkerij te dienen.