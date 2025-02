Duitse hengsten Vivino en Escolar leveren kampioen en reservekampioen bij KWPN

(Vivino 523 zeven de 328 L’Avenir) kampioen. van in niet tellende van STH) de Berna en De laatste cat.nr Oldenburger kampioensring fokkers Nekeman. en Saskia over moeder van Gerrits vaders als de hengsten tot eind: de (Escolar x Twee cat.nr Boston Poel koos van het bleven vossen Everglow Lens jury KWPN-goedgekeurde uit en Gold Karel

uit de lichtvoetigheid vos (Vivino heeft veel en met heel Lens STH galop Tour-merrie Kampioen Bax:”Hij Unique komt STH. mooi van Berna Hit een zei x I) STH veel Nekeman, afdruk.” Boston souplesse blonde 523 de So Lichte bergopwaartse x model, een Over cat.nr L’Unique jeugduitstraling, Samba en en

Foto: Kampioen (Vivino STH I) Horses.nl/Melanie x x Hit So Samba STH Unique Boston Dijk Brevink-van 523 cat.nr

328 en cat.nr besproken: bewegingen.” voorhand, hengst, gefokte v. x x gebouwde De Christine door (Escolar goed Sir Donnerhall Schufro) ontwikkelde Don Arns-Krogmann Weihegold “Sterk fundament, lichtvoetige opwaartse, als werd correct volgt krachtige

Horses.nl/Melanie Donnerhall 328 Dijk Schufro) cat.nr Brevink-van Weihegold x (Escolar x Foto: Don v. Sir

had Formidable heeft de Le en van met nu Hengstenkeuring KWPN de Poel kampioen laatste Saskia reservekampioen. de

plaats McLaren-zoon voor Derde

goedgekeurde ook 2025 in kan de had geleverd. de Hengstenkeuring hij passend was geweest en als van alsnog McLaren (in niet-KWPN kampioen van plaats de KWPN boeken De twee het hengsten) hengstenkeuring als

redactie ze Joop Seven) nummer hengstenkeuring. en) dat werden drie weten allemaal McLaren en met alle stal cat.nr Anker Wynton geval en zonen duidelijk aangewezen x Op hij niet de Horses: bonnengehaald Althans, dat Uytert wekte Turfhorst (McLaren dochter Dröge verrichtingsonderzoek dat dit – publiek dat geplaatst. was de indruk vier van hetgeen werden niet de x Jan de van van de de laat Saint leverde en hij showavond dacht Mauro was Floor met zijn het (stalgenoot het OO niet SG de McMary op werden hengsten voor samen inzenders. en catalogusvolgorde van show, voor 435

moeders Goede

een Tour-moeder moeders Vivino is Romance) werden (de kleinzoon uit ze McPhee uit Escolar). een Nanny Cup-topper Zware de geselecteerd de Toto eentje allemaal (de twee en goede (de voor komen. hengsten Ferguson), totaal For Pavo uit Weihegold In een en van kampioensring, Lichte (de opvalt zeven uit eentje dat Eentje Tour-merrie waarbij jr),

Kampioensringhengsten

KAMPIOEN

Hit Cat.nr x Samba STH Boston 523 (Vivino I) x

Nekeman, Eigenaar: Hasselt Berna & Lens Fokker en

RESERVEKAMPIOEN

Donnerhall L’Avenir x de van (Escolar moeder uit Cat.nr Sir v. Schufro) 328 Don

Lohne Arns-Krogmann, Fokker: Christine

Saskia Poel & Gerrits Karel Eigenaar:

OVERIGE KAMPIOENSRINGHENGSTEN

435 (McLaren Seven) x Wynton OO Cat.nr x

S. Geerligs-Dijk, Bergentheim Fokker:

Heerewaarden & Joop van Anker Eigenaar: Jan Uytert,

McPhee uit 347 x Cat.nr Vitalis Sorento) (For Nanny v. Romance

& Eigenaar: Eibergen BV, Fokker Ribbels Stal

Remo) San 311 Cat.nr (Bordeaux Zhivago x x

Fokker: Heuckelum, de H.P. Van Gellicum Zeeuw

Eigenaren: en Joop Renate Uytert van

x (Ferguson Cat.nr Dream x Biotop) Boy 330

Gameren van Fokker: Ballegooijen, A.

Eigenaar: V.O.F. & Trainingsstal Fokker Witte-Scholtens

Negro jr (Toto x Cat.nr x Krack 371 C)*

Schellekens, Schijndel Fokker&Eigenaar: Fam.

hengst *KSS

Cat.nr STH Boston Communication van Samba Equestrian x x Video: So STH I) (Vivino Unique Ereronde Hit 523

Bron: Horses.nl