Emerald-zoon Jazzy des Dames goedgekeurd voor Zangersheide

De zesjarige hengst Jazzy des Dames (Emerald van ’t Ruytershof x Calvavaro Z) heeft het Zangersheide-dekbrevet ontvangen. In de afgelopen Pavo Hengstencompetitie sprong de Emerald-zoon zich onder Thiago Ribas da Costa in de kijker. De SbS-gefokte Jazzy des Dames schopte het bij het KWPN tot de tweede bezichtiging en werd eerder goedgekeurd bij het AES.

Jazzy des Dames komt uit een sterke Franse prestatiefamilie. Zijn moeder sprong zelf internationaal bij de jonge paarden en leverde al meerdere internationaal presterende nakomelingen. Daaronder de zevenjarige Izara des Dames (v. Emerald van ’t Ruytershof) en Itchcock des Dames (v. Marius Claudius) die net als Jazzy des Dames uitgebracht worden door Thiago Ribas da Costa.

Nederlandse bloedmerries

“We verwachten dat hij uitstekend past bij de Nederlandse bloedmerries, waar hij echt zijn macht, maat, formaat en vermogen aan kan toevoegen”, vertelt hengstenhouder Jos Houwen waar de hengst ter dekking staat. Hij volgt de ontwikkelingen van Jazzy des Dames op de voet aangezien zijn ruiter Thiago Ribas da Costa op steenworp afstand woont.

“Het is een extreem goed springpaard en Thiago is ook echt lyrisch enthousiast. Hij heeft zelden zo’n goed paard gehad zei hij me. Het mooie is dat Jazzy des Dames precies laat zien wat je van hem op basis van zijn afstamming mag verwachten, en dat biedt goede hoop voor zowel sport als fokkerij. Hij liet in de Belgische Pavo hengstencompetitie in Opglabbeek vorige maand weer zien wat hem zo bijzonder maakt, en dat terwijl hij de twee weekenden daarvoor ook al internationaal concours had gehad. Als je dan op dinsdag nog zó een ronde springt, dan ben je voor mij een echte!”

Bron: Persbericht