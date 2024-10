Ernstige zieke Stefanie Löhmann ziet met ritje op Vitalis droom in vervulling gaan

Lone Bøegh Henriksen postte afgelopen weekend een video op social media waarop te zien is hoe de Duitse fokker Stefanie Löhmann een ritje op Vitalis (Vivaldi x D-Day) maakt. De fokster van onder andere Bundeskampioen en de WK Jonge Dressuurpaarden-zilveren Destello OLD (Dimaggio x Fürst Fugger) strijdt tegen hersenkanker en heeft al meerdere operaties ondergaan waarbij tumoren zijn verwijderd. Op Vitalis rijden was een grote droom van haar.

Strijd tegen kanker

Stefanie Löhmann schrijft op social media over haar strijd tegen kanker. “Een arts van de universiteitskliniek vroeg me de vorige keer of ik aan een hospice dacht of me al aan het oriënteren was. Nee! Niet over de hospice, maar wel over de hengstenkeuze voor mijn jonge merries. Maar mevrouw Löhmann, ook voor uw familie. Dat zijn kwesties waarmee ze geconfronteerd worden. Nee, meneer de dokter, ik hoef niet.. Ik heb geen hospice nodig”, schrijft Löhmann in één van haar berichten. “En zolang ik nog niet schimmel, vergaan ben of begin te ruiken, blijf ik gewoon paarden fokken en gaat die plek in de hospice naar iemand anders.”

Bron: Horses.nl/FB