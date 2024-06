Fascination teruggetrokken uit de fokkerij voor dit seizoen

De veelbesproken VSN-kampioen Fascination (Fynch Hatton x Vivaldi x volle zus For Romance) wordt voor dit seizoen teruggetrokken uit de fokkerij. De hengst van Van Bockxgrave Horses bevrucht, ondanks goed sperma, niet goed. "We weten niet precies waar het aan ligt, want het sperma is volgens alle testen van goede kwaliteit", meldt eigenaar Harry van der Hout.

“Er is veel vraag naar deze hengst en we vinden het beter om open kaart te spelen richting de fokkers, dan elke keer weer opnieuw een ‘nee’ te moeten verkopen. We hebben nauw contact met onder andere Schockemöhle over de kwestie en hopen dat hij in een volgend seizoen wel goed zal bevruchten, ik heb me laten vertellen dat dat goed mogelijk is. Voor nu richten we ons op zijn sportieve carrière.”

Fascination stond hoog op het lijstje van veel fokkers dit voorjaar. De Mecklenburgs goedgekeurde hengst werd dit voorjaar met topcijfers VSN-kampioen. In zijn sporttest kwam uit op een 7,9 gemiddeld met 8-en voor de gangen en een 7,5 voor zowel de rittigkeit als de totaalindruk.

Bron: Horses.nl