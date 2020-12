KWPN-hengst George Clooney verkocht naar Engeland

Gertjan van Olst heeft de KWPN-hengst George Clooney (De Niro x Wolkentanz x Forrest xx) verkocht. Zijn nieuwe eigenaar is een Engelse investeerder die George Clooney voorlopig bij zijn huidige ruiter Severo Jurado Lopez in training zal laten.

De bij het KWPN, in Hannover en in Oldenburg goedgekeurde George Clooney is een Hannoveraans geregistreerde hengst, gefokt bij Ulrike Lahmann-Gehrke, Wittingen Duitsland. Bij het KWPN werd hij in 2014 ingeschreven met 81 punten. De hengst verscheen zelf in de sport tot en met Lichte Tour-niveau en werd door Lopez voorbereid op de Grand Prix.

245 veulens

Bij het KWPN bracht George Clooney 245 veulens voort. Van zijn 124 hengstveulens werden er dertien aangeboden bij het KWPN, twee haalden de tweede bezichtiging. Bij de merries bracht hij veertien stermerries en zes elitemerries. Verder leverde hij de NRPS verrichtingstopper van 2020 ‘Gregory ‘, de Prinsenstad winnaar van 2019 ‘Keano ‘, de EPTM topper ‘Kurona‘ en enkele duur verkoche paarden in de Van Olst veiling.

