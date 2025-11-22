GP-hengst A La Carte NRW (17) overleden

Op 17-jarige leeftijd is de door Jenny Ekkel gefokte Warendorfer staatshengst A La Carte NRW (Abke x Lux Z) overleden. Landgestüt Warendorf meldt dat de hengst overleed bij een operatie die onvermijdelijk was geworden door een lang bestaande chronische ziekte. Ondanks alle inspanningen van dierenartsen kon A La Carte niet worden gered.
topatleet, “A als achter karakter”, bovenal uitgesproken vererver als Warendorf. aldus Landgestüt een paard met NRW leegte La een Carte en laat
en BuCha-titel HK-kampioen
De Claricia als Grote van 2010 achtjarige, de het de onder zevenjarige Een kampioen Kendra jaar zijn Duits combinatie Westfaalse begon hengst, stuurde Balve. titel Carte Eerder De hengst op Brinkop. hengstenkeuring, zijn La kampioenschap werd derde later, won de op amazone in jaar Oldenburg sportieve in A in als naar de Bundeschampionat. het eerste dat carrière Prijs.
Ehning Marcus
Nations Vanaf zijn flink Tot plaats behoren in sportieve internationaal La Carte hoogtepunten de plaats (2021), de Prijs A plaats medaille en Grote Knokke, in A van een Madrid in in in 250.000 Rotterdam overwinning loopbaan bij tweede Cup vierde Carte 2018 onder Six in zege Cup (2020), in elkaar. de sportieve in Amsterdam Nations onder (2019), (2022). Ehning in sprong euro kampioenschappen op Balve de Marcus Hickstead Bar La tweede Ehning. een sprong over bronzen Duitse de de de in de
pensioen Sportief
een op derde weer in NRW gelegenheid het je op te het Ehning een familie de Landgestüt heeft De naar Marcus stoppen de met destijds. hem niveau, A in vijftienjarige Nederland dienen. hoogtepunt”, gebeurde hoogtepunt op ging moet In en Carte gepresteerd tweede pensioen. La van leeftijd, fokkerij won hengst een een Ehning S-proef Vervolgens “Met op dat Borken: hoogste sportief hij het laten op werd verder thuisconcours te met paard om vertelde om S-proef. stoppen het zo gefokte in 2023, stabiel Warendorf verhuisde
Nakomelingen
In en met Over succesvol dochter Landgestüt: zijn dochters met Ehning vererving S. van nakomelingen voortzet zijn zich de zijn eersteklas tot zijn staatspremie bewezen Marcus verever: zijn negen sport Askala “Hij sporttalent.” Een klasse hoogtepunt nalatenschap met zegt goedgekeurd. bijzonder als onder de een NRW, negen heeft zonen onderscheiden zijn zijn die het talrijke is en
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.