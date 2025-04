Grande Preis 2025 voor Destacado

Het Hannoveraner Verband heeft Destacado FRH (Desperados FRH x Londonderry) onderscheiden met de Grande Preis 2025. De door Heinrich Gießelmann gefokte premiehengst van Gestüt Schafhof nam onder Matthias Alexander Rath twee keer succesvol deel aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden en loopt vanaf zijn achtste in de internationale Grand Prix.

Destacado werd als driejarige Bundeskampioen en kwam als vierjarige onder het zadel van Matthias Alexander Rath. Hij reed de voshengst als vijfjarige naar zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden, bij de zesjarigen was er de vierde plaats. Op vijfjarige leeftijd voltooide Destacado FRH zijn verrichtingstest. Zijn resultaten in beide onderdelen van de sporttest leverden hem de Weltmeyerprijs 2019 op.

Modelleerling

Op zevenjarige leeftijd was de voshengst een van de jongste paarden die de finale van de Nürnberger Burgpokal bereikte, die hij voor eigen publiek won op de Schafhof. “Destacado FRH is echt een modelleerling die elk jaar een stap verder gaat. Het is zo leuk om met dit paard te werken en ik ben heel dankbaar dat ik hem mag rijden”, aldus Matthias Alexander Rath.

Olympische selectie

Slechts een jaar later volgde hun eerste internationale Grand Prix-klassering. Destacado FRH was toen pas acht jaar oud. De prestaties van vorig jaar, waaronder een vierde plaats in de Wereldbekerfinale in Riyad, leverden hen een plek op in de Duitse Olympische selectie.

Vererver

“De successen van Destacado FRH getuigen van een stabiele bouw, een goede gezondheid en een enorme prestatiedrang. In de sport heeft hij al op jonge leeftijd het hoogste niveau bereikt. Dit zijn eigenschappen die hem als vererver bijzonder waardevol maken”, aldus het Hannoveraner Verband. “Zijn bloedlijn is klassiek Hannoveraans. Zijn vader, Desperados FRH, was Olympisch kampioen, een Grande Prize-winnaar en Hannoveraner Hengst van het Jaar. De vader van zijn moeder, Londonderry, eveneens Hannoveraner Hengst van het Jaar, brengt via zijn vader Lauries Crusador xx volbloed in. De pedigree, het exterieur, de gezondheid en de prestaties van deze voshengst spreken voor zich. Desondanks heeft hij tot nu toe niet veel kansen in de fokkerij gekregen.” Destacado FRH wordt in november gehuldigd op de hengstenkeuring in Verden.

Bron: Hannoveraner Verband