Hengstenshow De Wiemselbach op zondag 13 april

Aanstaande zondag zal de jaarlijkse hengstenshow van De Wiemselbach plaatsvinden in Oud Ootmarsum. Familie Horn presenteert vanaf 14.00 uur een aantal zeer interessante springhengsten en hun nakomelingen, en nodigt daarvoor iedereen van harte uit.

Op zondag 13 april wordt het onder meer een weerzien met de rondom bewezen keurhengst Van Gogh (v.Numero Uno), en ook de sterk in opkomst zijnde sporthengsten Kensington ES (v.Cornet Obolensky), en Corlou PS (v.Cornet Obolensky) zullen hun opwachting maken. Laatstgenoemde maakte onlangs zijn debuut op 1.55m GP niveau in het Italiaanse Bedizole.

Eveneens zal de beloftevolle zevenjarige Aganix du Seigneur-zoon Agino Z, die zeer goed presteert in de internationale Youngster Tour, worden gepresenteerd. Daarnaast zullen er van bovenstaande hengsten diverse nakomelingen worden getoond. De goed verervende Donthargos leverde dit jaar onder andere de kampioen van de VSN Trofee en ook hij zal enkele nakomelingen aan het publiek tonen.

Chaclot

Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooie hengstenshow. “We hebben een interessant aanbod hengsten en het is voor de fokkers altijd goed om nakomelingen te zien, zodat ze een bewuste hengstenkeuze kunnen maken dit seizoen. Daarnaast is de Chacco Blue-zoon Chaclot dit jaar voor het eerst vers beschikbaar bij ons op het station en we zijn er trots op ook deze Grand Prix-hengst te kunnen presenteren op onze hengstenshow”, vertelt Daan Horn.

Onder Riccardo Pisani nam deze vermogende Chaclot onder andere deel aan het EK in Rotterdam en diverse GP’s waaronder die van Aken. Om de Nederlandse fokkers tegemoet te komen worden er in 2025 geen scan- en opvoelkosten berekend voor merries die op het aan De Wiemselbach verbonden dekstation, Stal ’t Hofstee in Lattrop, met vers sperma van Wiemselbach hengsten geïnsemineerd worden.

Belangrijke informatie

Hengstenshow De Wiemselbach

Zondag 13 april

Aanvang: 14.00 uur

Adres: De Mors 69, Oud Ootmarsum

