Het avontuur van Cornet Obolensky, de nieuwe aanvoerder van de WBFSH Ranking

Rick Helmink
Het avontuur van Cornet Obolensky, de nieuwe aanvoerder van de WBFSH Ranking featured image
Cornet Obolensky en Marco Kutscher Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

“Pferdezucht is Abenteuer” (paardenfokkerij is een avontuur), zei de Duitse paardenman Hans-Heinrich Isenbart op de dertigste verjaardag van Cor de la Bryere. Dr. Friedrich Marahrens, voormalig fokkerijleider van het Westfaalse stamboek, schreef die uitspraak op en gebruikte hem jaren later in zijn toespraak op de keuring in 2010. Zo beschreef hij het leven van Cornet Obolensky en hoe zijn invloed op de Westfaalse fokkerij enorm is. Een avontuur dat van toevalligheden aan elkaar hangt en niet gepland hadden kunnen worden. De Paardenkrant beleefde het avontuur van Cornet Obolensky opnieuw en het artikel daarover hebben we nog eens afgestoft nu Cornet aanvoerder is van de WBFSH Ranking.

