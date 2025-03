Morgen barst het los: Hengstenshow Stal Brouwer Holland

De voorbereidingen zijn in volle gang, de spanning stijgt en de paarden staan klaar – morgenavond, zaterdag 29 maart, is het zover: de jaarlijkse Hengstenshow van Stal Brouwer Holland in de HJC Manege te Tolbert. Met een programma dat barst van kwaliteit en beleving, belooft dit hét fokkerij-evenement van het jaar te worden.

Aanvang is exact om 20.00 uur – zorg dat u op tijd bent!

Een avond vol kracht, elegantie en topfokkerij

De show is niet zomaar een presentatie van hengsten – het is een avond waarop passie voor het paard, visie op fokkerij en samenwerking met toonaangevende stations samenkomen. Verwacht een zorgvuldig samengesteld programma waarin zowel jonge talentvolle hengsten als bewezen sportverervers in de spotlight staan. Elke hengst wordt live gepresenteerd, begeleid door deskundige toelichting, achtergrondinformatie en sfeerbeelden die de verhalen achter deze hengsten tot leven brengen.

Van opkomende beloftes tot internationale sportpaarden – de diversiteit aan bloedlijnen en prestaties biedt fokkers inspiratie én concrete handvatten voor hun fokplannen dit seizoen.

Krachtenbundeling van internationale allure

Stal Brouwer Holland werkt al jarenlang intensief samen met Hengstenstation van Uytert, een partnerschap dat staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en gedeelde visie. Daar bovenop presenteren wij – in samenwerking met Dekstation Paul Schockemöhle – een selectie van tophengsten uit Duitsland, rechtstreeks van één van Europa’s meest invloedrijke hengstenstations.

Samen bieden wij u een unieke collectie dressuur- en springhengsten met internationale waarde – en dat alles gepresenteerd in één spectaculaire avond.

Praktisch

Locatie: HJC Manege, Tolbert

Aanvang: 20.00 uur precies

Verwachte drukte: vanaf 19.00 uur wordt verkeersdrukte in het dorp verwacht – kom op tijd





Volledige hengstenlijst & programma:

Klik hier om de collectie te bekijken



Wees erbij!

Of u nu fokker, ruiter, liefhebber of professional bent – deze avond is een kans om inspiratie op te doen, contacten te leggen en vooral: samen te genieten van wat fokkerij en sport zo bijzonder maakt. Wij heten u van harte welkom en kijken ernaar uit u morgen te ontmoeten voor een onvergetelijke avond.



Bron: Persbericht