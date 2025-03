Morgenavond om 19.30 uur hengstenshow Waaij Stud in Eemnes

Woensdagavond 26 maart vanaf 19.30 uur is de jaarlijkse hengstenshow van Waaij Stud op Geerenweg 2 in Eemnes. Familie Van der Waaij opent haar deuren en iedereen is welkom om de hengstencollectie van 2025 te komen bezichtigen. In samenwerking met de Belgische stal Karel Cox Stallions worden morgen een tiental springhengsten gepresenteerd.