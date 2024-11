VHO Trofee-winnaar Lambada Shake AG naar Cian O’Connor

Cian O'Connor heeft de KWPN-goedgekeurde hengst Lambada Shake AG (v. Aganix du Seigneur) aangeschaft. De door Alex Gisbertz gefokte werd door Pieter Keunen opgeleid en uitgebracht tot internationaal 1,45m-niveau en won begin dit jaar de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring. Dit jaar debuteerde hij met Giampiero Garofalo op CSIO5* Dublin op internationaal 1,50m-niveau.

Lambada Shake AG voltooide in 2019 het KWPN Verrichtingsonderzoek met een score van 90 punten en sprong zich de jaren daarop in de kijker in jonge paarden- en hengstencompetities. Daarna groeide hij met Pieter Keunen en later met Giampiero Garofalo door tot de internationale springsport. “In principe stond Lambada Shake niet te koop en we hebben de afgelopen jaren al heel vaak ‘nee’ moeten verkopen. Op een gegeven moment was het bijna niet meer verantwoord om hem te willen behouden, want Cian O’Connor had echt zijn zinnen op hem gezet”, vertelt Paul Hendrix.

Bron: Persbericht/KWPN