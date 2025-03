Waaij Stud en Karel Cox Stallions presenteren veelbelovende hengstencollectie op woensdag 26 maart

Voor het derde jaar op rij slaan Waaij Stud en Karel Cox Stallions de handen ineen en presenteren op woensdag 26 maart in Eemnes een veelbelovende hengstencollectie. Vanaf 19.30 uur wordt het hengstenbestand voor 2025 gepresenteerd op Waaij Stud. Stempelhengst in wording Jaguar van de Berghoeve is uiteraard van de partij, maar ook jonge talenten zoals Like Ermitage Optimus WS KCX, Por Favor ES KCX, Kastell an Taro DK en de nieuwe aanwinst Vegas van ’t Koningsbos WS KCX.

“We blijven bouwen aan onze collectie van dekhengsten; ook dit jaar kunnen we weer nieuw talent presenteren, maar daarnaast kijken we ook enorm uit om de ontwikkeling van onze andere hengsten aan de fokkers te tonen”, vertelt Peter van der Waaij namens Waaij Stud. De vijfjarige hengsten Por Favor ES KCX en Kastell an Taro DK hebben zich de afgelopen maanden van hun beste kant laten zien in de verschillende hengstencompetities en ook de in Duitsland gestationeerde Agalord KCX Berghoeve viel meerdere malen positief op.

Populaire Like Ermitage Optimus WS KCX

De populaire dekhengst Like Ermitage Optimus WS KCX zal op woensdag 26 maart ook onder het zadel verschijnen. Inmiddels zijn de eerste veulens van de Ermitage Kalone-zoon geboren en het ziet er bijzonder veelbelovend uit. “We danken de fokkers voor het vertrouwen in Like Ermitage Optimus WS KCX in het afgelopen dekseizoen en we zijn trots hem dit jaar onder het zadel te kunnen presenteren.”

Machtige Vegas van ’t Koningsbos WS KCX

Een nieuwe aanwinst is de vierjarige Conthargos-zoon Vegas van ’t Koningsbos WS KCX. Zijn moeder Roxanne de Regor springt succesvol op internationaal niveau en grootmoeder Centa de Muze staat bekend als één van de allerbeste fokmerries van haar generatie. “Vegas van ’t Koningsbos WS KCX is een grootramige hengst met enorm veel vermogen en kwaliteit aan de sprong. Voor zijn leeftijd beschikt hij al over een goede rijdbaarheid en veel balans. Hij is gefokt uit de fantastische stam van Qerly Chin en daarmee nauwverwant aan talloze 1.60m-springpaarden”, vertelt Peter van der Waaij over de veelbelovende hengst, die in Nederland gestationeerd zal zijn.

Opvallende White Sox V

Een andere nieuwe toevoeging is de zeer opvallende White Sox V, een zoon van El Barone 111 uit Heartbreaker-merrie Daroline V. Deze driejarige hengst verdiende onlangs zijn dekbrevet bij het BWP. “Misschien wel één van de opvallendste hengsten op de BWP Hengstenkeuring! Daarom konden we hem niet laten schieten”, vertelt Karel Cox, die de hengst in mede-eigendom heeft met Stoeterij Berghoeve. De Chacco Blue-zoon Chaccon Kattenheye Donkhoeve en de door Karel Cox gefokte Argentinus-zoon Wonder KCX zijn ook nieuwe hengsten in de collectie.

Hengstenshow Waaij Stud

Woensdag 26 maart om 19.30 uur

Geerrenweg 2

3755 NM Eemnes

Nederland

Gratis Entree!

Hengstenshow Karel Cox Stallions

Zondag 30 maart om 15.00 uur

Hechtelsebaan 47

Hechtel – Eksel

België

Gratis Entree!

Meer informatie

www.waaijstud.com

[email protected]

www.karelcox.be

[email protected]