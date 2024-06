Westfaler-hengst Ehrenstolz overleden

De in Duitsland goedgekeurde hengst Ehrenstolz (Ehrentanz I x Ferragamo) is overleden. De hengst van Landgestüt Warendorf NRW is 21 jaar oud geworden.

Ehrenstolz slaagde in 2006 voor de 30-dagentest in Münster-Handorf met onder andere een 8,8 voor de Rittigkeit en draf. Datzelfde jaar won hij de Westfalen Wappen en hij nam op drie- en vierjarige leeftijd deel aan de Bundeschampionate. Op latere leeftijd was hij actief tot op Lichte Tour-niveau.

Nakomelingen

Ehrenstolz bracht het internationale Lichte Tour-paard El Greco (mv. Florestan I) en in het internationale Grand Prix-paard La Fleur (mv. Fidermark NRW). Daarnaast tekende hij voor het vaderschap van de ZfdP-premiehengst Ehrensache (mv. Lauries Crusador xx) en de merrie Eine Offenbarung, die op de 42e NRW Elite-Auktion de hoogste prijs van 140.000 euro opbracht.

Bron: Horses.nl/NRW