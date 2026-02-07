HK NWPCS: Bert de Ruiter benoemd tot Lid van Verdienste

Op de Centrale Hengstenkeuring is Bert de Ruiter benoemd tot Lid van Verdienste van het NWPCS. Een bijzondere onderscheiding ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als omroeper voor het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek.

Ellen Liem Door

Sinds 2002 is Bert de Ruiter de vaste omroeper van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Al 25 jaar geeft zijn stem structuur aan keuringen, bouwt hij spanning op op de juiste momenten en zorgt hij voor rust en duidelijkheid in de ring.

Stem onlosmakelijk verbonden

Voor fokkers, deelnemers en bezoekers is zijn stem onlosmakelijk verbonden met het NWPCS. Bert is altijd goed voorbereid, betrokken en zichtbaar met plezier aan het werk. Jaar in, jaar uit.

Extra bijzonder

Dat de huldiging dit jaar plaatsvond in IJsselmuiden, zijn thuisbasis, maakte het moment extra bijzonder. Midden in de ring werd stilgestaan bij zijn jarenlange inzet en toewijding.

Grote waardering

Met de benoeming tot Lid van Verdienste spreekt het stamboek zijn grote waardering uit voor 25 jaar vakmanschap en betrokkenheid. Een titel die Bert meer dan verdient.

Bron: NWPCS