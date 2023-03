HorseTelex brengt de beste moeders van toppaarden in beeld

HorseTelex beschikt sinds afgelopen week over een nieuw systeem om wedstrijduitslagen aan pedigrees toe te voegen. Met de nieuwe software gaat HorseTelex innovatieve informatie- en analysetools voor fokkers van sportpaarden ontwikkelen.

Dankzij het nieuwe resultssysteem zijn nu ook IPV-wereldrankings voor merries beschikbaar gekomen. Sinds 1 januari 2015 houdt HorseTelex van week tot week bij welke hengsten het beste presteren met hun kinderen in de sport, gerangschikt naar de leeftijd van hun nakomelingen. Sinds afgelopen week brengt HorseTelex ook de succesvolste moeders van internationale sportpaarden in beeld, gerangschikt naar het aantal actieve kinderen. Er zijn 5 verschillende groepen, die van minimaal 3, 4, 5, 6 en 7 actieve nakomelingen in de sport.

1135 merries met drie of meer actieve nakomelingen op FEI-niveau

Enig idee hoeveel moeders er zijn die op dit moment minstens 3 actieve nakomelingen in de internationale springsport hebben? 35? 135? Nee, 1135! HorseTelex heeft ze allemaal gerangschikt op volgorde van hun IPV (International Progeny Value).

Cordula de Laubry

Cordula de Laubry, moeder van onder meer Brooklyn Heights, Global, Fantomas de Muze, Lector van den Bisschop en Igor de Muze (allen 1.60 m of hoger), steekt er met kop en schouders bovenuit. Naast Cordula staan nog twee andere dochters van For Pleasure in de top 5 van de groep moeders met minstens 7 actieve, internationale nakomelingen. Eén daarvan is Excellentia de Muze, die zelfs al 8 actieve internationale kleinkinderen heeft.

Het raadplegen van de wereldranglijsten ISV en IPV is onderdeel van het TOP-lidmaatschap van HorseTelex.

Bron: Persbericht