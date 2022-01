Negro neemt de leiding weer over van Spielberg op HT Ranking

In september 2021 stond Negro al even bovenaan op de HorseTelex Wereldranking, maar naar het einde van het jaar moest hij de toppositie weer afgeven aan Spielberg (v. Sunny-Boy). Sinds deze week staat de 27-jarige KWPN-hengts van Gertjan en Anne van Olst weer bovenaan.

Sinds de komst van de HorseTelex Results Ranking (2015) heeft er nog maar twee keer een KWPN-hengst bovenaan gestaan. Op de wereldranking over 2020 nam Johnson de toppositie in en in september 2021 stond Negro aan kop.

Van Olst

Nu is Negro (Ferro x Variant) weer de topper. En hij dankt die positie ook voor een groot deel aan Van Olst persoonlijk: veel van de kinderen die punten op de ranking verzamelden voor hun vader hebben een link met Van Olst.

Kastel’s Nintendo (mv. Monaco) van Charlotte Jorst was als jong paard in eigendom van Van Olst en werd opgeleid door Anne van Olst en hetzelfde geldt voor Charlotte Heerings Bufranco (Negro x Zevenster en diens broer Alfranco van Sarah Higgins. Severo Jurado Lopez’ Olympiade-paard Fendi T (Negro x Lester) is nog van Van Olst en Beatrice Ferrer-Salats Tokio-paard Elegance (Negro x Monaco) werd gefokt door Van Olst.

In totaal liepen er het afgelopen jaar (januari 2021 – januari 2022) 19 Negro’s in de international dressuursport. Daarnaast verzamelden 23 kleinkinderen punten (die voor de helft worden toegekend) voor hun grootvader, daaronder Van Olsts Grand Prix-hengsten Everdale (Lord Leatherdale x Negro) die met Charlotte Fry teambrons won in Tokio en Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro), die vorig jaar op indrukwekkende wijze debuteerde in de internationale Grand Prix.

‘Nederlandse’ top-5

De top-5 van de dynamische wereldranking is op dit moment overigens in geheel gevuld met hengsten die in Nederland actief zijn of waren. Team Nijhof levert de nummers 2 én 4 met Spielberg (Sunny Boy x Rosier) en Johnson (Jazz x Flemmingh). Nummer 3 is Van Uyterts Gribaldi (Kostolany x Ibikus) en op 5 de tweede Ferro-zoon: Rousseau.

B-ranking Nederlands feestje

Op de B-ranking (minimaal 10 nakomelingen in de internationale sport, nafok van max. 12 jaar) is het ook een Nederlands feestje. Bordeaux op 1, Vitalis op 2, Charmeur op 4 en Bretton Woods op 5.

Bron: HorseTelex Results