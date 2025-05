Fokkerij en sport voor familie Roeland echte familieaangelegenheid

In de KWPN IBOP die half april verreden werd in Luttenberg vielen de zusjes Riëlke en Béanke Roeland positief op met de paarden die ze voorstelden. De paarden vormen een echte familieaangelegenheid, waarin de familie Roeland – op zus Alène na – allen professioneel actief zijn, met de fokkerij als uit de hand gelopen hobby. Riëlke vestigde zich thuis in Hasselt met haar trainingsstal en is daarnaast al een aantal jaren actief als amazone van de hengsten in het KWPN-verrichtingsonderzoek. Hoewel ze ook internationaal wat aan de weg timmert, ligt haar absolute kwaliteit in het opleiden van de jonge springpaarden.

Het was opa Klaas Roeland die toen de meisjes nog klein waren al druk was met de fokkerij. De familie woonde bij de boerderij van opa, waar ouders Johan en Henny na hun trouwen kwamen te wonen. “Na de geboorte van mijn zus, ruilden ze om en verhuisden mijn ouders naar de boerderij. Mijn vader is uiteindelijk wel gestopt met het melkvee. Hij zit nu nog halve dagen op kantoor. In de middag is hij hier op het bedrijf bezig, waar we ook opfok voor derden hebben met ruim honderd jonge paarden”, vertelt Riëlke Roeland. Oudste zus Alène, die voor de klas staat, rijdt hobbymatig met haar eigengefokte Roxette (Etoulon VDL x Timeless) die in de IBOP met succes werd voorgesteld door gelegenheidsamazone Béanke en keur werd. Béanke stapte kortgeleden weer volledig in de paarden, nadat ze drie maanden in Amerika verbleef. Zij werkt fulltime bij de sport- en handelsstal van John Bijlard. De 27-jarige Béanke stelde ook Prettyness (v. Cantos) voor die keur werd met maar liefst 83 punten. “Prettyness is het eerste veulentje dat ik zelf fokte uit Happiness. Deze merrie heb ik in de sport gereden en zij liep ook een IBOP.”

