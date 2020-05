Herstart IBOP: Habanna-dochter naar hoogste score

Vanmorgen kon onder strikte protocollen een IBOP voor dressuurmerries worden georganiseerd op het KWPN-centrum in Ermelo: een van de eerste activiteiten sinds de uitbraak van het coronavirus. Van de vijf voorstelde merries slaagden er vier. Mayflower (Habanna x Alexandro P) behaalde de hoogste score van 80 punten.

Door onder andere een ruime tijdsplanning en daarnaast het aantal personen dat per paard het terrein mocht betreden te beperken tot maximaal twee geregistreerden en twee begeleiders, konden de richtlijnen van het RIVM goed worden opgevolgd. Er was geen publiek aanwezig tijdens de IBOP.

Stap beste gang

De hoogste punten gingen naar de Habanna-dochter Mayflower (uit Galant ster IBOP-dres sport-dres PROK van Alexandro P) van fokker Dressuurstal Rutten. Zij slaagde als enige met 80 punten totaal, waaronder een 8,5 voor de stap en rijd- en bewerkbaarheid. Inspecteur Floor Dröge, die samen met Henk Dirksen de beoordeling in handen had, vertelt over deze merrie: “We hebben een net driejarige merrie gezien die zich door de amazone heel goed liet begeleiden. De stap is haar beste gang, daarin is ze vanaf de eerste pas resoluut en actief, met een goede techniek en ruimte. Ook in de draf laat ze een goede techniek en actie zien en het is een merrie met van nature een goede houding. In galop heeft ze ruim voldoende ruimte en zeker wel afdruk, maar zou ze nog wat losser mogen laten en meer aansluiten.”

Keur en elite

Drie merries werden aangeboden voor stamboekopname, deze vond telkens direct plaats na elke groep om ervoor te zorgen dat geregistreerden en begeleiders zo kort mogelijk op het terrein hoefden te verblijven. Er is vanwege de coronacrisis besloten dat merries niet alleen ster, maar ook (voorlopig) keur verklaard kunnen worden tijdens de IBOP’s in 2020. Twee van de drie aangeboden merries konden dan ook direct keur worden verklaard. Twee merries die vorig jaar al voorlopig keur waren verklaard en nu slaagden voor de IBOP, werden vandaag zelfs elite verklaard.

Agenda

Aanstaande woensdag 3 juni en op woensdag 24 juni (VOL) vinden er wederom dressuur-IBOP’s plaats in Ermelo. Voor springmerries worden op vrijdag 12, 19 en 26 juni IBOP’s georganiseerd. Uiteraard zijn ook deze niet voor publiek toegankelijk.

Uitslag

Bron: KWPN