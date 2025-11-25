IBOP Huijbergen: Hoogste score voor Dream Boy-dochter

Ellen Liem
Hans Peter Minderhoud met Dream Boy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op de IBOP afgelopen vrijdag in Huijbergen werden 23 dressuurpaarden voorgesteld waarvan er vijftien slaagden. De hoogste score werd neergezet door Dream Boy-dochter Rosarijke (mv. Son de Niro). Zij kreeg 79 punten.

Door Ellen Liem

Op de locatie van de Wolfshoeve in Huijbergen was het een IBOP van de gecombineerde KWPN-regio’s Brabant en België. De paarden werden beoordeeld door Brecht d’Hoore en Luuk Smetsers.

Vier achten voor Rosarijke

Met 79 punten was de Dream Boy-dochter Rosarijke (uit Cadoryke E elite IBOP-dres PROk van Son de Niro, fokker C. Heemskerk uit Rijnsburg) van K. d’Holt, Van Bollen uit Herselt) de hoogst scorende. De merrie ontving 8’en voor draf, houding & balans, souplesse en aanleg als dressuurpaard. De galop werd beloond met een 8,5

Uitslag

Bron: KWPN

