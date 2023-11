IBOP Tolbert: 83,5 voor Glamourdale-dochter Ocean

Op de IBOP in Tolbert slaagden vandaag twaalf dressuur- en twee springpaarden. In totaal kwamen drie merries uit op een score boven de 80 punten. Topscoorder met 83,5 punten was de door Th.M. Haarman gefokte Glamourdale-dochter Ocean (mv. Krack C) van Astrid Reinders en J. Jansen.

Inspecteur Wim Versteeg spreekt van een gemiddelde dag. “We hebben van de 19 dressuurpaarden 12 kunnen laten slagen, van de drie springmerries waren dat er twee.”

Ocean direct elite

Met een 9 voor de galop kwam Ocean (Glamourdale uit Fernanda M ster van Krack C, fokker Th.M. Haarman uit Heeten) van Astrid Reinders en J. Jansen uit Dalfsen uit op de hoogste score van 83,5 punten. Daarmee werd zij direct elite. “Deze merrie liet zich heel fijn rijden en bewerken. Ze heeft een goede stap met daarin een goed lichaamsgebruik. Ze heeft een elegante draf met daarin goede beentechniek en houding. Opvallend is dat ze daarin, ook in de verruimingen, mooi gesloten blijft. In galop valt ze op met haar goede balans, afdruk, voorbeentechniek en bergopwaartse tendens”, licht Wim Versteeg toe.

82 voor Paris KMK

De Jameson RS2-dochter Paris KMK (uit J’Adore KMK elite IBOP-dres PROK van Dream Boy) van fokker C.M.G. Roggen uit Groningen slaagde met 82 punten en verdiende daarmee eveneens het elitepredicaat. “Dit is een heel gehoorzame merrie die een goede verrichting liet zien. Ze kan goed verruimen en toonde mooie overgangen. Haar stap is actief, met goed lichaamsgebruik en goede buiging in de gewrichten. In draf heeft ze goede ruimte en valt haar schoudervrijheid positief op. Haar galop is bergopwaarts, goed gedragen en ook daarin heeft ze goede beentechniek.”

P-Icole M scoort 81

De derde merrie die boven de 80 punten scoorde was de Ferdinand-dochter P-Icole M (uit Vinicole M ster prest van Gribaldi) van fokker H. Meijers-Slagter uit Orvelte, die uitkwam op 81 punten. “Een heel sympathieke, goed ontwikkelde driejarige merrie die een 9 verdiende voor haar zeer goede rijd- en bewerkbaarheid. Ze heeft een goede stap met ruimte en lichaamsgebruik en galoppeert met goede ruimte, afdruk en bergopwaartse tendens. In draf kan ze nog aan kracht winnen maar het was zeker een fijne verrichting.”

Uitslag

Bron: KWPN