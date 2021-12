IBOP Tolbert: Topscore voor Next Passion met 89 punten

Twaalf van de veertien springmerries die vanochtend deelnamen aan de IBOP in Tolbert slaagden voor hun test. De NMK-merrie Next Passion (v. Chacoon Blue) deed een uitzonderlijke verrichting die beloond werd met 89 punten.

Er zaten vier merries tussen die boven de 80 punten verdienden. Absolute uitschieter bleek de driejarige Next Passion (Chacoon Blue uit Della Passion v. Whitaker van H. Huls uit Silvolde. Deze NMK-merrie sprong onder Renate Beuving naar negens voor reflexen, techniek, vermogen, instelling, rijdbaarheid en aanleg als springpaard. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met veel balans in galop. Ze springt met zeer veel overzicht en gemak. Ze heeft heel veel reflexen, veel atletisch vermogen en ze springt goed naar boven. Het is opvallend hoe goed ze in de lucht naar voren kan doorschakelen, telkens goed met de schoft naar boven springt, veel bascule laat zien en zich ook nog eens heel goed laat rijden. Echt een heerlijk paard!”, is inspecteur Bart Henstra enthousiast. “Zo’n merrie laat weinig te wensen over, het was een geweldige verrichting.”

Overtuigende verrichting

Met 83,5 punten deed ook Likewise (Grodino uit Barichella v. Barrichello) van J.M. Vlierman-Koekkoek uit Denekamp een overtuigende verrichting. Zij kreeg een 9 voor haar reflexen. “Deze vijfjarige merrie heeft veel balans in galop, taxeert goed en springt goed naar boven. Ze is vlug van de grond, basculeert goed en is iets lang in het achterbeen. Ze is heel voorzichtig, liet een goede instelling zien en beschikt over veel vermogen.”

Compleet springpaard

Twee merries kwamen uit op 80,5 punten: Lucy On Tour (Gino uit Dana On Tour v. Numero Uno) van Paardencentrum Dronten en Nindependence J.W.B. (Comthago uit Windependence VDL v. Sheraton) van E.D. van Benthem uit Marknesse. “De Gino-dochter is een compleet springpaard en ze bouwde duidelijk positief op tijdens de verrichting. Ze werd steeds losser in het lijf, toont goede reflexen en veel atletisch vermogen. De driejarige Comthago-dochter is een grote merrie die op dit moment nog wat aan kracht kan winnen, maar ook al een goede verrichting liet zien. Ze heeft een grote galop en toont zich bij een dichte afstand wel vlug. Ze lijkt voorzichtig, behoudt goed het overzicht, springt met een fijne techniek en veel vermogen.”

Sportpredicaat

Aansluitend kon de zevenjarige sport-spr-merrie Jessica-Dine (Arezzo VDL uit Valdine v. Emilion) van Andreas Barenkamp uit Ter Apel in het stamboek worden opgenomen. Met 75 punten voor het exterieur werd deze correct gebouwde merrie dankzij het behaalde sportpredicaat direct ster en keur.

Bron: KWPN