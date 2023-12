IBOP Wergea: Kroon voor Kiara, hoogste score voor Lúkse

De IBOP vandaag in Wergea leverde voor Kiara fan de Broekfinne (Jehannes 484 x Norbert 444) het Kroonpredicaat op na een menproef die goed was voor 78,5 punten. De hoogste score was voor Lúkse Famke (Jehannes 484 x Norbert 444) die ook met Age Okkema aan de leidsels 82 punten voor haar menproef kreeg.

De scores bij de laatste IBOP van 2023 kende onder de 17 deelnemers een variatie van 65,5 tot en met 82 punten. De vierjarige Lúske, gefokt en in eigendom van Hilbert Lemstra, kreeg met 82 punten de hoogste score, met een 8 voor souplesse en een 8 voor impuls. Age Okkema reed de merrie die dit jaar een veulen zoogde naar een 8,5 voor haar draf en dat resulteerde in haar AAA-predicaat.

Kiara

Kroon was er na 78,5 punten voor Kiara, de vierjarige merrie van Alice en Justin Kappert uit Ferwert en gefokt door Martha van der Meulen. Kiara is een dochter van de opvallend fokkende Minke fan de Broekfinne Kroon Sport Preferent Prestatie AAA (Jasper 366 x Leffert 306).

Gesina maakt moeder Prestatie

Van de zes deelnemers bij de menproef kwamen er drie boven de 77 punten uit. Naast Lúkse en Kiara was de vijfjarige Gesina fan Oostenburg (Alwin 469 x Beart 411) van Arie en Aukje de Hoek goed voor 77,5 punten. Haar moeder Ursula van de Olde mette Moate verdiende hiermee haar Prestatie predicaat.

Hertog B naar hoogste score rijproef

Van de 11 paarden die in de rijproef werden gepresenteerd haalden er drie 77 punten of meer. De hoogste score onder het zadel was voor Hertog B (Jehannes 484 x Stendert 447) die met Jelmer Ketelaar in het zadel een 8 voor houding&balans kreeg en een 8 voor impuls, met 80,5 punten als totaalscore. De vijfjarige Hertog is gefokt door Janny Bosma en in eigendom van Lorentz Staete uit Ede. De zesjarige Ditmer fan ‘e Bûtemare (Markus 491 x Beart 411) en Esther Liano bleven met 79,5 punten AA. En dat gold ook voor de zevenjarige Anne Rianne van F en R (Hessel 480 x Beart 411). Met allemaal 7’s kwam ze precies op 77 punten uit.

Bron: Phryso