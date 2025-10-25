IBOP Wergea: Vijf nieuwe Kroonmerries en tweemaal AAA

De IBOP van het KFPS in Wergea heeft vijf nieuwe Kroonmerries opgeleverd. Daarnaast behaalden twee paarden een AAA score en negen paarden gingen met het AA predicaat naar huis.

Ellen Liem Door

In totaal liepen 21 paarden een proef voor juryleden Kristel van Duren-Bodewes en Annemieke Elsinga, 13 daarvan onder het zadel en acht met een menproef. De topscore van de dag was voor Mara fan ’t Noardermar Kroon Sport AAA (Tiede 501 x Jisse 433) van Marta Paczala uit Polen. De vijfjarige merrie verbeterde samen met Udo de Haan haar AA score uit juli door naar 84 punten te lopen in haar aangespannen proef met een 8,5 voor haar galop.

Een AAA score was er ook voor Minke Ylien F Ster (Ulbrân 502 x Beart 411) die met Jelmer Ketelaar 82 punten voor de zadelproef kreeg. De eveneens vijfjarige merrie van Kiestra/Klompmaker uit Boornbergum kreeg een 8 op haar protocol voor stap en draf.

Vijf nieuwe Kroonmerries

Het was met vijf nieuwe Kroonmerries wederom een succesvolle IBOP. De CK Kampioene 2024 Roelien V. van de Miedwei Kroon AA (Tiede 501 x Haitse 425) van de familie Tanck uit Vragender werd door Tao Negishi naar 78,5 punten gereden en werd daarmee Kroon. Ook met Romkje van de Vierhuuzen Kroon AA (Willem 508 x Alwin 469) was Tao succesvol, de merrie van Antje de Ruiter-Bosma uit Kamperveen werd Kroon dankzij een score van 79 punten met een 8,5 voor haar stap. Kroon was er ook voor Mirte C Kroon AA (Menne 496 x Wylster 463) van H. Bies en N. Visser uit Een die door Jesper Faber naar 77 punten werd gereden.

De vijfjarige Mariebel Kroon AA (Jouwe 485 x Doaitsen 420) van Thilo Hane uit Rennes gaat tegenwoordig als Kroonmerrie door het leven dankzij haar zadel proef van 78,5 punten met Jelmer Ketelaar. De vierjarige Sinne fan Galinga State Kroon AA (Ulbrân 502 x Norbert 444) liep met Age Okkema aan de leidsels een aangespannen proef die goed was voor 78,5 punten en het Kroonpredicaat. De merrie, gefokt en in eigendom van Geert Oosterhaven uit Tzum, kreeg een 8 voor haar draf.

Volledige uitslag

Bron: KFPS