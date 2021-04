Kroonpredicaat voor Yara S. van de Sprong bij IBOP Kronenberg

Gisteren ontving Yara S. van de Sprong (v. Pier 448) het Kroonpredicaat bij de IBOP in Kronenberg. De zesjarige merrie scoorde 77 punten. Haar draf werd beoordeeld met een 7.5. ''Een merrie met veel schwung. Ze mag iets meer bergop lopen en heeft een zuivere stap met veel ruimte'', aldus de jury.

Zestien combinaties verschenen er op het Equestrian Centre De Peelbergen in de ring voor de juryleden Gotien Sipma en Corrie Rave.

Hoogste score

De hoogste score van de dag was voor Yfke Friesenhof MerfelderBruch Ster (v. Pier 448) en Daan van de Demro Stables (v. Tsjalle 454). Ze haalden beide 78,5 punten. Yfke Friesenhof MerfelderBruch werd met veel schwung voorgesteld door Marijke Boelen en kreeg een 8 voor de draf. Daan van de Demro Stables, de halfbroer van Elias 494, ontving een 8 voor de draf en een 8 voor houding & balans.

77 punten of meer

Vijf combinaties verdienden 77 punten of meer. Sabina G.R. (v. Stendert 447) werd gereden door Esmeralda Thoonen en scoorde 78 punten. ”Een sympathiek paard en actief gereden.” Ook de merrie die het laatst in de ring verscheen, haalde een score boven de 77 punten. Eefke A. Ster (v. Alwin 469) werd door Ninja van Eijk naar 77,5 punten gereden. ”De merrie loopt heel stabiel door de baan en doet dat in alle drie de gangen even gemakkelijk.”

Bron: Horses.nl/Phryso