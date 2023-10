Le Formidable-dochter topscoorder op IBOP Luttenberg

Op de eerste dag van de IBOP in Luttenberg slaagden negen van de 17 deelnemende dressuurpaarden. Topscoorder op deze eerste dag was Party Time S (Le Formidable x Fürstenball). Deze driejarige merrie van fokkers Dan en Gina Ruediger van Sonnenberg Farm liep onder amazone Vai Bruntink naar 84,5 punten.

Drie merries scoorden boven de 80 punten. “Een aantal merries bleek nog wat te groen en kan aan kracht winnen”, vertelt inspecteur Henk Dirksen. Morgen staat in Luttenberg de IBOP voor springpaarden gepland.

Party Time S

Met een 9 voor houding&balans en vijfmaal een 8,5 kwam Party Time S (Le Formidable uit WK Jonge Paarden-merrie Fine Time van Fürstenball) van fokkers D. en G. Ruediger/Sonnenberg Farm uit Sherwood tot het beste resultaat van 84,5 punten. “Deze merrie heeft van nature veel zelfhouding en beweegt mooi bergopwaarts. Ze stapt zuiver, draaft heel lichtvoetig en heeft daarin een goede beentechniek. In galop was ze aanvankelijk wat gespannen maar dat verbeterde zichtbaar, en ook hierin viel haar goede houding en gedragenheid positief op. Daarbij liet ze zich voor een, ook nog eens drachtige, driejarige merrie al goed rijden.” Hiermee werd Party Time S direct keur.

Notre-Dame-STRH

Een goede verrichting deed ook de met 83 punten geslaagde Franklin-dochter Notre-Dame-STRH (uit Toulouse elite pref prest PROK van Jazz, fokkers Jan Streppel en Stephan en Evelien Haarman uit Wilp) van Stoeterij Turfhorst uit Wezep. Dat talent heeft ze niet van een vreemde, aangezien moeder Toulouse zelf al drie Zware Tour-paarden bracht en een volle zus is van de internationale Grand Prix-paarden Parzival en Fleau de Baian. “Deze merrie stapt ruim en zuiver, draaft met veel souplesse en een goede voorbeentechniek. In draf valt ook haar houding positief op, net als in de galop. Al met al een merrie met een mooi silhouet, een goede voorbeentechniek en achterbeengebruik, die zich met name in het individuele gedeelte goed liet rijden.”

Norah Jones

Op precies 80 punten kwam de door Herman Veurink gefokte Indian Rock-dochter Norah Jones (uit Antine-Nomia elite sport-dres pref PROK van Negro) uit. “Ze stapt actief en zuiver, draaft vlijtig en met goede balans, en galoppeert met goede houding, afdruk en balans. Norah Jones laat zich goed rijden en heeft een actief gebruik van het achterbeen”, aldus Dirksen.

Bron: KWPN