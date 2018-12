Twee keer 9,5 op IBOP Velddriel

Het juryduo Bart Bax en Toine Hoefs kreeg 37 merries te beoordelen in Velddriel, waarvan er 28 met het IBOP-predicaat huiswaarts konden keren. Twee merries kregen een 9,5. Katniss voor de houding & balans en Kuganita M kreeg een 9,5 voor de draf.

Zowel de kwaliteit als kwantiteit was goed tijdens de IBOP in Velddriel. Met een topscore van 87,5 was de Galaxie-dochter Katniss één van de merries die geen twijfel liet bestaan over haar aanleg als dressuurpaard.

Katniss

De driejarige Katniss (Galaxie uit Haya-Strona van Charmeur) van fokkers Joop van Uytert en zijn schoonfamilie Familie Van Vliet leverde onder Renate van Uytert-van Vliet een zeer overtuigende verrichting. “Dit is een hele speciale merrie. Ze blinkt uit met haar zelfhouding, bergopwaartse manier van bewegen en goede gebruik van het achterbeen waarmee ze steeds mooi blijft aanvullen. Ze beweegt met veel afdruk, tact en schakelvermogen, echt een beter paard!”, loofde Bax de merrie. “Na de stamboekkeuring, waar ze 80/85 verdiende, is ze zich heel goed blijven doorontwikkelen. Voor de draf, galop en aanleg hebben we haar een negen gegeven en voor de houding&balans zelfs een 9,5!”

Kuganita M

Dat was niet de enige 9,5 die werd vergeven in Velddriel, want ook de Dundee M-dochter Kuganita M (uit Uganita elite pref PROK van Jazz) van fokkers C.F. van Mook en Gebroeders Van Mook uit Alem behaalde dit cijfer. Net als haar moeder, die de merrietest deed, kreeg Kuganita M een 9,5 voor de draf. “Ze draaft op een hele actieve manier, met een heel goed achterbeengebruik, goed met de schoft omhoog en ze kan daarin makkelijk verruimen en verkorten. Ook de overgangen werden heel goed getoond. In galop heeft ze veel balans en afdruk. De stap was nog iets gespannen en daarmee kwam ze uit op een totaalscore van 82 punten.”

Elite

De Feel Good-dochter Kunanda (uit Unanda ster pref PROK van Olivi) van fokker Paardencentrum De Dalhoeve, die net als topscoorder Katniss het elitepredicaat verdiende, kreeg 82,5 punten. “Deze merrie draaft met een goed lichaamsgebruik en een goede techniek. Datzelfde beeld zagen we in galop en voor beide onderdelen konden we haar een 8,5 geven. Ze galoppeert met goede houding en heeft een goede stap, waarin ze nog iets mooier de hand kon volgen voor een nog hoger cijfer.”

Drie keer 81 punten

Drie merries slaagden met 81 punten. Allereerst de Elton John DVB-dochter J’Adore DVB (uit Doornroos DVB stb van Gribaldi, fokker Dressuurstal Van Baalen) van A. van Baalen Jr.. Daarmee werd de stamboekmerrie direct ster. “J’Adore DVB behaalde een 8,5 voor haar lichtvoetige draf, met daarin goede beentechniek en balans. Ze liet zich daarin ook heel goed bewerken. De stap heeft ruim voldoende ruimte, en de galop is mooi bergopwaarts met een goede beentechniek.” Op datzelfde puntentotaal kwam de driejarige Kernida Xagovia (Don Schufro uit Gernida Xagovia ster PROK van Tango) van fokker S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo uit. Ook zij werd hiermee elite. “Ze draaft met goede techniek en souplesse, en goed met de schoft omhoog. In galop vallen haar techniek en afdruk positief op, en in stap heeft ze een goed gebruik van het lichaam en goede activiteit.” Tot slot de Galaxie-dochter Kumathika M (uit Gumathika elite IBOP-dres PROK van Apache) van fokkers C.F. van Mook en Gebroeders Van Mook uit Alem. “Deze Galaxie-dochter kreeg een 8,5 voor haar galop, waarin ze liet zien al goed te kunnen schakelen en goed op het achterbeen kon blijven. Het is een merrie met veel houding en tritt in draf, en een ruime manier van stappen”, aldus Bart Bax.

Bron: KWPN