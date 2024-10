VWF Prinsenstad-winnares Romantic Secret naar topscore in IBOP

In Houten namen vandaag 23 dressuurpaarden deel aan de IBOP, waarvan er 16 slaagden. Met een superieure cijferlijst was Romantic Secret (Secret x For Romance) de topscoorder van de dag. De driejarige merrie van Jesper van Heijst won nog geen week geleden de VWF Prinsenstad Dressuur en heeft nu met de IBOP-topscore van 91 punten alweer haar volgende succes te pakken.

Inspecteur Luuk Smetsers beoordeelde de paarden samen met Floor Dröge. Vijf paarden slaagden met een score van minimaal 80 punten.

Romantic Secret

De grote uitschieter van de dag bleek de Secret-dochter Romantic Secret (uit First Romance AH van For Romance) onder fokker Jesper van Heijst. Met 9,5’en voor rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard, naast louter 9’s voor de overige onderdelen, kwam deze NMK-merrie uit op 91 punten. “Als jury werden we heel enthousiast van Romantic Secret, veel completer dan deze driejarige kan je ze niet bedenken! Ze stapt zuiver, met ruimte en lichaamsgebruik. Na elke overgang heeft ze gelijk weer goede tact. In draf blinkt ze uit met haar schwung, zelfhouding, balans en mechaniek in de benen. Het is een heel atletische merrie, die met veel macht beweegt en van nature al heel gemakkelijk kan sluiten. Ze galoppeert ook nog eens met veel afdruk, een goed ondertredend achterbeen, heel veel sprong en goede beentechniek. Ze werd heel vriendelijk voorgesteld, precies passend bij wat we graag van een driejarige willen zien. Echt een paard voor de toekomst!” Het supertalent, het eerste fokproduct van de ruiter, is hiermee direct elite geworden.

Volle zussen

Japke Heerschap-Kramer stelde twee volle zussen met succes voor in de IBOP. Nierina (For Romance uit de Lichte Tour-merrie Sarina ster sport-dres PROK van Contango) kwam uit op 83 punten, de één jaar jongere Olarina kwam uit op 82,5 punten. “Dat is wel bijzonder, twee volle zussen met ieder hun eigen kwaliteiten. Nierina is een merrie met veel voorkomen en uitstraling. Ze stapt goed, met ruimte en tact. In draf heeft ze een heel mooi silhouet, goede beentechniek en tact. Ook in de overgangen terug blijft ze goed aanvullen vanuit het achterbeen. Haar galop is expressief, met goede balans en bergopwaartse tendens. Deze merrie werd aansluitend opgenomen in het stamboek met 75 punten voor exterieur en werd gelijk elite. Ook haar jongere volle zus werd direct elite. Zij is elegant en heeft veel ras. Ze stapt functioneel, met goede ruimte en zuiverheid. Ze draaft op een elegante manier, met een goed onderbrengend achterbeen en ze blijft ook gemakkelijk in balans. Die balans zagen we ook terug in de galop, en daarin heeft Olarina veel zelfhouding. Ze laat zich fijn rijden en lijkt heel werkwillig.”

Provini VDP

De Utrechtse CK-kampioene van vorig jaar, verdiende het elitepredicaat met een IBOP van 81,5 punten. Deze NMK-merrie Provini VDP (King Karim uit de Zware Tour-merrie Utah V elite sport-dres pref D-OC van OO Seven) van fokker Petty van Dijk-Vos uit Stoutenburg liet helaas punten liggen op de stap. “Het is een stoere merrie die met veel expressie door de baan ging. Ze draaft met veel beentechniek, goed lichaamsgebruik en goede zelfhouding. Ze heeft daarbij geen snelheid nodig. In galop valt ze op met haar kracht, afdruk vanuit het achterbeen en goede houding en balans. Opvallend was dat ze daarbij toch lichtvoetig wist te blijven. Voor de galop en houding&balans hebben we haar een 9 kunnen geven. Helaas was ze erg gespannen in de stap, wat ten koste ging van de gelatenheid en het lichaamsgebruik. Ze laat zich verder goed rijden en maakte een positieve indruk.”

Rocky HT

De ruin Rocky HT (Ferguson uit Lorette elite EPTM-dres PROK van Dream Boy) van fokker A. Hofenk uit Toldijk en mede-geregistreerde A.J.M. Nelissen uit Maren-Kessel scoorde 81 punten. “Hij stapt ruim voldoende zuiver en zou daarin iets meer bodem mogen pakken. Hij draaft met goede schwung, een mooie voorbeentechniek en een goed aanvullend achterbeen. Daarin kan hij nog aan kracht winnen, maar dat is begrijpelijk bij een driejarige. De galop vonden we vandaag zijn beste gang, daarin liet hij heel mooie sprong zien, ging hij goed over de rug en is het beeld bergopwaarts. Rocky HT komt al goed tot dragen en toonde goede lossigheid. Daarbij werd hij heel netjes voorgesteld. Dat viel over de hele dag positief op, dat de paarden vriendelijk voorgesteld werden”, aldus Luuk Smetsers.

Uitslag

Bron: KWPN