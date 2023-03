Il est Balou-dochter Naloma HH beste IBOP-springpaard van 2022

Het KWPN kwam gisteren met het overzicht van de beste springpaarden van de IBOP examens in 2022. In 2021 was de Chacoon Blue-dochter Next Passion het springpaard met de hoogste punten, het afgelopen jaar kwam Naloma HH (Il est Balou uit Haloma HH ster sport-spr van Talan, fokker E.S. de Vries uit Oldeholtpade) als beste uit de bus. Tijdens de IBOP in Sonnega scoorde de merrie 86,5 punten.

In 2022 zijn er in totaal 22 IBOP’s voor springpaarden georganiseerd door de verschillende KWPN-regio’s. 175 springpaarden namen hieraan deel, waarvan 138 slaagden voor de IBOP-test. Van de geslaagde paarden zijn er 30 ster, 80 elite, 10 keur, en 5 voorlopig keur.

Arezzo VDL hoofdleverancier

Arezzo VDL (Chin Chin uit Sarjolijn ster prest van Heartbreaker, fokker H. Mulder uit Blankenham) was vorig jaar hoofdleverancier van de springpaarden. Hij staat te boek als vader van negen deelnemende springpaarden aan de IBOP in 2022, waarvan zeven van zijn nakomelingen de test met een positief eindresultaat wisten af te sluiten. Daarna volgen Jardonnay VDL (Kannan uit Duzella elite pref IBOP-spr D-OC van Indoctro, fokker J. van Gestel uit Hilvarenbeek) en Cornet Obolensky (Clinton uit Rabanna van Costersveld van Heartbreaker) met ieder zes deelnemende springpaarden. Van Cornet Obolensky wisten vijf nakomelingen afgelopen jaar te slagen voor de IBOP en van Jardonnay VDL behaalden al zijn zes nakomelingen een positief resultaat in de test.

86,5 voor Naloma HH

De hoogste IBOP-score bij de springpaarden was afgelopen jaar voor Naloma HH (Il est Balou uit Haloma HH ster sport-spr van Talan, fokker E.S. de Vries uit Oldeholtpade). Tijdens de IBOP in Sonnega scoorde de merrie 86,5 punten. Naloma HH werd hiermee definitief keur. “Dit is een merrie om echt blij van te worden. Het is een heel compleet springpaard, dat ook nog eens over goede basisgangen beschikt. Ze heeft een goede gedragen galop en is heel vlug op de sprong. Daarbij toont ze een grote mate van voorzichtigheid, een hele goede techniek en veel atletisch vermogen. Voor zowel reflexen als vermogen kreeg ze negens, daarbij laat ze zich ook heel fijn bewerken. Echt een paard voor de toekomst.”, aldus KWPN-inspecteur Wim Versteeg.

Milithya

Eveneens 86,5 punten behaalde de Etoulon VDL-dochter Milithya (uit Afilithya elite EPTM-spr sport-spr PROK van Indoctro) van fokker G. de Wit uit Dronten werd met haar score tijdens de IBOP in IJsselmuiden direct elite verklaard. “Deze merrie beweegt met veel balans en heeft een lichtvoetige galop. Ze beschikt over zeer goede reflexen, springt telkens heel goed met de schoft omhoog, met een goed voorbeen en maakt de sprong achter heel goed af. Ook haar lichaamsgebruik en atletische vermogen vielen heel positief op. En ze toonde een top instelling”, vertelt Henk Dirksen, die samen met Wim Versteeg keurde.

Olisa

Met een score van 86 punten tijdens de IBOP in Sonnega volgt de merrie Olisa (Comthago uit Channa elite IBOP-spr sport-spr PROK van Alicante) van fokkers Menko en Elsa Jongeling uit Aduard op plek drie. “Dit is een aansprekende merrie die aansluitend met 80 punten voor haar model is opgenomen in het stamboek en daardoor direct elite werd. Ze is ruim voldoende ontwikkeld en heeft een gemakkelijke, lichtvoetige manier van bewegen. Ze heeft goede ruimte, veel balans en goede houding in galop. Op de sprong is ze telkens heel vlug, voorzichtig en ze springt met veel overzicht. Olisa taxeert daarbij goed, springt met een goed lichaamsgebruik en beentechniek, en laat zien over veel atletisch vermogen te beschikken.”, vertel Wim Versteeg.

