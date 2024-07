Kampioenstitels voor Venezia Optima, Requ, Uldorado O Kaatje en Universe op CK Houten

Op de Centrale Keuring in Houten werd de kampioenstitel voor de springmerries uitgereikt aan Venezia Optima (Ermitage Kalone x Vagabond de la Pomme) en bij de dressuurmerries werd Requ (Kjento x Ampère) kampioen. Beide merries overtuigden gisteren al en behoorden tot de favorieten. Uldorado O Kaatje MP (Eldorado vd Zeshoek x Apardi) werd uitgeroepen tot kampioen van de springveulens en Universe (San To Alati x Franklin) kreeg het kampioenslint omgehangen bij de dressuurveulens.

Venezia Optima overtuigde gisteren bij het vrijspringen met 90 punten voor zowel reflexen, techniek als vermogen. Daarmee kwam de merrie uit op 80/90 en was Egbert Schep met zijn team heer en meester op de stamboekkeuring; ze stelden vier merries voor, waarbij ze allemaal ster werden en uitgenodigd werden voor de Nationale Merriekeuring: “Mijn persoonlijke favoriet is de Mindset-dochter Ritcha ES, dat vind ik de meest complete qua exterieur en springen. De Ermitage sprong ook fantastisch gisteren dus ik vind het ook prima dat zij kampioen is geworden. We hebben echt een stel goede driejarige merries waar we grote verwachtingen van hebben voor de sport en fokkerij.”

De vier NMK-merries van Egbert Schep. Foto: Jacquelien van Tartwijk

‘Requ was altijd al een aparte verschijning’

Bij de dressuurmerries was er een overtuigende kopgroep; zes merries werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring en allemaal mochten ze door naar de NMK. De overtuigende Requ (Kjento x Ampère) behoorde gisteren al tot de favorieten, ze werd ster met 80/85, waaronder 90 punten voor de galop. Fokker Christ Snepvangers zag zijn merrie met genoegen kampioen worden: “We hadden eigenlijk wel goede verwachtingen. Requ was altijd al een aparte verschijning. Al zo’n 25 jaar laat ik de paarden voor de keuring klaarmaken door Lauw van vliet en zijn team, en zij waren ook heel enthousiast over deze merrie. We hebben het nog niet vaak meegemaakt dat een merrie van ons naar Ermelo mag, één of twee keer eerder in 25 jaar, dus daar kijken we naar uit.”

Requ (Kjento x Ampère). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Vijfde NMK-merrie voor stal Schep

Reservekampioen werd de elegante en sterk bewegende Rosaline (Jameson RS2 x Jazz, fokker H.J. Kamphuis) van Egbert Schep. Zij werd gisteren ster met 80/85 en is de vijfde NMK-merrie uit deze jaargang voor Stal Schep. Een andere eyecatcher eindigde als derde: Romanja (Le Formidable x Desperado) van familie Andeweg. Deze merrie draafde gisteren voor 90 punten en was ster geworden met 80/80.

De als vierde geplaatste Vinca van de Wolfshoeve (Vitalis x Lord Leatherdale, fokker Brecht d’Hoore) van Annemieke van der Horst-Meeus mag ook naar Ermelo. Ze overtuigde vandaag opnieuw, nadat ze gisteren ook al een smaakmaker bleek te zijn (85/85 met 90 voor de houding). Op de vijfde en zesde plaats volgden Rea VDP (Taminiau x Vivaldi) van fokker Petty van Dijk-Vos en Royal Ireen SW (Secret x Apache) van fokker Stal Willig.

Fokker Maarten Pieterse op herhaling

Fokker Maarten Pieterse fokte net als vorig jaar de kampioen van de springveulens op de CK in Utrecht. Twee Eldorado van de Zeshoek-veulens, beide gefokt door Pieterse, legden elkaar het vuur aan de schenen in de kampioenskeuring. Uldorado O Kaatje MP (mv. Apardi) won en U-Gumo Eldorado MP (mv. Numero Uno) werd tweede. Pieterse: “Ik fok voor de sport, maar ik vind het ook mooi om naar de keuring te gaan. Zeker als het zo goed gaat!”

Complete veulens

“Het hengstveulen hebben we vandaag uitgeroepen tot kampioen, maar het zijn twee zeer complete veulens. Uldorado O Kaatje MP is een heel atletisch, hoogbenig veulen met een mooie voorhand en goede bovenlijn. Hij draaft met veel gemak en kan in galop opvallend goed schakelen. Daarbij is zijn galop lichtvoetig en heeft hij daarin goede souplesse. Het merrieveulen dat tweede werd is aansprekend, voldoende langgelijnd en heeft een goede rug. Ze beweegt lichtvoetig, draaft met veel gemak en houding en heeft in galop een goede balans, souplesse en lichtvoetigheid.”, aldus Stan Creemers, die samen met Sandra Schmucker keurde.

Op de derde plaats werd de Newmarket VM-dochter Uva van Boer met Lust (mv. Grandorado TN) van fokker V.A. van Leeuwen geplaatst. “Dit is een goed ontwikkeld, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met een mooie voorhand. Ze mocht wat meer bespierd zijn in de bovenlijn en heeft een goede croupe. Zeker in de kampioenskeuring liet ze een goede galop zien, met daarin goede houding, gemak en souplesse.” Unique star (New Star x Nestor de Mariposa), van fokker Jan van Kooten, mag ook naar Ermelo. “Een aansprekend, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met een goede hals en correct fundament. Hij beweegt lichtvoetig met voldoende kracht, de galop is ruim en daarin mocht hij iets meer souplesse tonen.”

Universe kampioen dressuurveulens

Universe (v. San To Alati) van Quality Stables werd uitgeroepen tot kampioen bij de dressuurveulens en bleef daarmee voor op twee hengstveulens in de kampioenskeuring. Luuk Smetsers lichtte toe: “Dit is een chique, hoogbenig en langgelijnd veulen met een goede halslengte. In beweging valt ze op met haar lossigheid, lichtvoetigheid en goede lichaamsgebruik. In galop kan ze gemakkelijk changeren, haar stal heeft veel ruimte en souplesse, en in draf heeft ze veel tritt en beentechniek.”

Miss Universe brengt al vijf(!) NVK-veulens

In twee jaar tijd heeft de Franklin-dochter Miss Universe vijf nakomelingen gebracht die allen mogen deelnamen aan de Nationale Veulenkeuring. Een unicum voor de merrie van Daniël Mosterdijk en Kim Schmid.

Vorig jaar bracht Miss Universe via embryotransplantatie drie veulens, die allen werden uitgenodigd voor de NMK. Dit jaar mogen er dus twee veulens naar Ermelo. “Ik kocht Miss Universe als driejarige merrie bij Chantal van Dijk, ze was op dat moment drachtig van Las Vegas. Dat was gelijk een fantastisch veulen en ik heb deze verkocht aan familie Nekeman”, vertelt Daniël Mosterdijk. “Omdat het eerste veulen gelijk zo goed leek, hebben we Miss Universe weer gedekt. Twee jaar geleden bracht ze van Painted Black het kampioensveulen in Zeeland en ook dit hengstveulen mocht naar Ermelo. Mijn vrouw Kim rijdt haar thuis en dat pakt ze heel goed op, van het embryo spoelen heeft ze gelukkig niets te lijden. Miss Universe pakt alles heel gemakkelijk op en het is een heerlijk paard, zowel in de omgang als onder het zadel. Voor komend jaar zijn er weer vier merries drachtig van haar embryo’s. Ik wil er nu wel voor gaan zorgen dat we zelf één of twee dochters van haar aanhouden, anders zitten we zelf straks zonder.”

Drie dressuurveulens naar Ermelo

In totaal mogen drie veulens naar Ermelo, waaronder een halfbroer van de kampioen. Tweede werd Undenied G (Nordic Blue Hors x Vivaldi) van fokker R. de Jong – Gerritsen. “Dit stoere, goed gemodelleerde veulen heeft veel front en voorkomen. Hij draaft met een goede houding en tact, en galoppeert met ruimte en sprong.” Ook naar Ermelo mag de als derde geplaatste Ultra Extreme (Extreme U.S. uit Miss Universe v. Franklin). “Een goed in het rechthoeksmodel staand, ruim voldoende ontwikkeld veulen die met goede beentechniek en ruimte beweegt.

Bron: KWPN