Diarado-merrie After Eight gaat met sportief pensioen en wordt in Nederland ingezet voor de fokkerij

De 5* Grand Prix-winnares After Eight (Diarado x Cardento) gaat de fokkerij dienen. De merrie werd gereden door Leslie Burr-Howard en haar stalruiter Jad Dana. Door bemiddeling van Karim Fares en Herman van Triest is After Eight deze zomer overgevlogen naar MvM Horses in De Steeg. Matthijs van Middelkoop zegt hierover: 'We zijn een mooie samenwerking gestart met de eigenaar van AfterEight om haar selectief in te zetten voor de fokkerij.'

After Eight is gefokt uit dezelfde moeder als Albfueren’s Bianca die in haar tijd één van ’s’werelds meest succesvolle paarden was. De Cardento merrie Coco gaf 6 nakomelingen waarvan er 4 internationaal presteerde waarvan twee op het hoogste niveau.

Chaclot



Het eerste en tot nu toe enige embryo uit After Eight is een combinatie met Chaclot. Deze 1,74m. metende Chacco-Blue zoon behaalde topklasseringen, onder andere de derde plaats in de Grote Prijs van Aken. Tijdens het seizoen 2018 was Chaclot met de Italiaanse ruiter Riccardo Pisani dubbel foutloos in de Nations Cup-finale in Barcelona.

Hij maakte deel uit van het Italiaanse team dat tweede werd in de Nations Cup in Gijon, waar hij ook individueel 7e werd in de GP. Hij maakte ook deel uit van het team voor het CSIO5* in Hicksteaden werd 4e en 7e in de GP’s van het CSI3* in Tubbergen en van het CSI4* in Geesteren.

Topgenenen

De combinatie van Chaclot met After Eight is het samenbrengen van topgenen: Chacco-Blue – Diarado – Cardento. Het vermogen van Chaclot en de razendsnelle After Eight maken dit een zeer interessant embryo.

Dit exclusieve embryo gaat geveild worden tijdens de veiling van Studutch 8-11 Augustus. Studutch heeft een ijzersterke collectie van veulens en embryo’s samengesteld.

www.studutch.auction

Bron: Persberihct