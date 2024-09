Collectie Van Olst Sales ‘The Foal Edition’ online

De nieuwe collectie van de derde en tevens laatste editie van de Van Olst Sales Online “The Foal Edition” staat inmiddels online.

Een groep van 21 veulens wordt aangeboden waarbij alle veulens direct afkomstig zijn van fokkers die gebruik gemaakt hebben van de welbekende Van Olst Hengsten.

Glamourdale uit volle zus Vamos Amigos

Catalogus nummer 1 is direct een zeer interessant hengstveulen. Vader Glamourdale won tweemaal Olympisch brons op de Spelen in Parijs en zijn moeder is de volle zus van de welbekende Vamos Amigos, die op het WK in Herning zilver won achter de gouden Glamourdale.

Nog een opvallend veulen is zijn halfzus Umelia. Deze donkerbruine merrie is een zus van de NRPS gekeurde hengst Glamrock. Haar moeder is zelf Z2 dressuur geklasseerd en er komen vele sportpaarden uit de directe moederlijn.

Nalegro uit Morka-stam

Nalegro liep vorige week op het WK voor jonge dressuurpaarden en heeft een zeer getalenteerd hengstveulen in deze veiling. Un Vainqueur DMV komt uit de NMK-merrie Lisa Morka, grootmoeder Cidamorka werd als 5e geplaatst in de finale van de NMK en werd later op lichte tour niveau uitgebracht. De hengst Citango die ook Grand Prix loopt en de Grand Prix paarden Famorka, Just Romance en Wamorkus komen uit deze directe moederlijn.

Kjento

Ook van tweevoudig wereldkampioen Kjento zijn er veulens aanwezig in deze veiling. Daaronder de zeer opvallende Uptown Funk TR en de zwarte parel United.

Uiteraard mag ook het bloed van Lantanas, Nacho, Secret Lover en O’Frederic niet ontbreken.

Klik hier voor de collectie

De veiling begint op vrijdag 20 september om 12.00 uur en eindigt maandag 23 september om 20.00 uur.

De collectie is te vinden op www.vanolstsales.online waar u zich ook kunt registreren om mee te bieden.

Bron: Persbericht